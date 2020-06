Ny håndsrækning til turist-virksomheder

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. juni 2020 - 13:21

Flere turistvirksomheder er stærkt bekymret over sommersæsonen, som er præget af langt færre bookinger, fordi turisterne er forhindret i at komme til Grønland.

Set i det lys har Naalakkersuisut efter dialog med GE, SIK, Nusuka og KNAPK m.fl. iværksat en ”Aktivitetspakke til turisterhvervet” med to nye ordninger, som er målrettet virksomheder inden for turisme, og som skal skabe aktivitet i turisterhvervet.



Samtidig har Naalakkersuisut forlænget de eksisterende hjælpepakker, så de også gælder over sommersæsonen og frem til og med 30. september 2020. Den nye ”Aktivitetspakke til turisterhvervet” supplerer de allerede eksisterende hjælpepakker.

Den nye aktivitetspakke

De to nye ordninger i ”Aktivitetspakke til turisterhvervet” har til formål at gøre det billigere for herboende at holde ferie i eget land. Det forventes at skabe mere aktivitet for turistvirksomhederne, og dermed hjælpe dem igennem den kommende sommerhøjsæson, hvor vilkårene er særligt vanskelige.

Ordningerne indebærer, at hoteller og turistoperatører m.v., der giver COVID-19 rabat på overnatninger eller turistture, kan få COVID-19 rabatten refunderet hos Selvstyret.

COVID-19 rabat for overnatninger refunderes med op til 500 kr.

COVID-19 rabat for turistture refunderes med op til 300 kr.



Turister har således mulighed for at efterspørge COVID-19 rabatten hos hoteller og turistoperatøren, men det er udbyderen, som vælger om de vil tilbyde COVID-19 rabatten.



Turistoperatører kan kun få refunderet COVID-19 rabat på en tur pr. dag fra Selvstyret. Det er turistoperatøren, som vælger hvilken tur, hvor der tilbydes COVID-19 rabat.



Sådan søger man - læs mere Der kan ansøges om støtte under de to nye ordninger fra 25. juni 2020. Alle ordninger under COVID-19-hjælpepakkerne kan ansøges frem til og med 30. september 2020.



Adgang til ansøgningsskemaer m.v. sker via erhvervsportalen www.businessingreenland.gl (www.big.gl). Her er der yderligere information om ordningerne samt links til de forskellige ansøgningssteder. Læs mere om reglerne for ordningerne her: www.big.gl

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Frederik Nielsen udtaler:

- Det er med tilfredshed, at Naalakkersuisut nu kan præsentere endnu en hjælpepakke – denne gang til turisterhvervet. Med et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter søsætter vi en målrettet hjælp til turisterhvervet i rette tid, og inden sommerhøjsæsonen for alvor er i gang. Samtidig forlænger vi de eksisterende hjælpepakker frem til og med 30. september. Begge dele imødekommer erhvervslivets fortsatte behov for støtte igennem COVID-19 situationen.

Glæde over forlængelse

Direktør Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, Formand for SIK Jess G. Berthelsen, og Formand for Nusuka Gerth Lynge, Formand for KNAPK Henrik Sandgreen udtaler:

- Det har vist sig, at coronakrisen rækker længere og bredere end oprindeligt forventet. Vi hører fra erhvervslivet, at særligt turisterhvervet forventer at blive ramt i den kommende tid. Derfor er vi glade for, at vi har været med til at tilrettelægge de nye ordninger, der kan hjælpe turisterhvervet igennem sommersæsonen. Og at der kommer en forlængelse af de eksisterende hjælpepakker, så andre virksomheder, der fortsat lider tab, ikke mister fodfæste.