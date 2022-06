Ny borgmester: Et opgør med fortiden er nødvendigt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. juni 2022 - 10:55

I sidste uge overtog Avaaraq S. Olsen (IA) borgmesterkontoret i hovedstadskommunen, og tirsdag holdt hun sin første tale ved den traditionsrige fejring af nationaldagen i Kolonihavnen i Nuuk.

Politikeren overtog borgmestersædet efter Charlotte Ludvigsen (IA), der trak sig, efter det kom frem, at hun havde underskrevet dokumenter, der har bundet kommunen til at købe en asfaltfabrik til 20 millioner kroner. Købet var ikke godkendt i kommunens økonomiudvalg.

Sagen om asfaltfabrikken er en af flere skandaler, der er blevet afdækket i Kommuneqarfik Sermersooq i forbindelse med en stor oprydning i kommunens forvaltning.

I sin tale tirsdag gjorde den nye borgmester det klart, at hun ved, at hun har overtaget en stor opgave:

Tillid og ro skal genoprettes

- Efter et år med skandaler og uro skal tilliden og roen genoprettes, sagde hun blandt andet og fortsatte:

- Jeg kan ikke love, at der ikke kommer flere afsløringer, og jeg kan heller ikke love, at jeg ikke kommer til at lave fejl, men jeg kan love, at jeg vil lægge alle de fejl, vi finder, frem for offentligheden og for kommunalbestyrelsen.

- Som alle andre vil jeg gerne have sagen overstået, så jeg kan fokusere på det, jeg brænder for, men jeg ved også, at et opgør med fortiden er nødvendig, og det vil jeg gerne hjælpe og bidrage med, lød det fra Avaaraq S. Olsen.

Stine Egede: Vi oplever konsekvenser af krigen

I Kommune Kujalleq kom borgmester Stine Egede ind på krigen i Ukraine i sin tale til borgerne:

- Der er krig i andre dele af vores verden, og selvom den er langt væk fra vores land, så rammer krigens konsekvenser også os. Ikke på samme måde som dem der oplever krigens rædsler med fare for liv og store materielle ødelæggelser.

- Vi lever i et fredeligt land men vi oplever krigens konsekvenser på stigende priser - og alle vil mærke det på et eller tidspunkt, sagde Stine Egede og fortsætter:

- Jeg håber, at vi sammen kan komme udfordringerne i møde, hvad enten det er landbrug, fiskeri, andre erhverv eller blot som almindelige borgere. En ting er helt sikker: Vores kultur, det er den, der skaber sammenhold, det er den, der skaber samarbejde, og det er den, vi skal værne om. Det det gør vi i dag!