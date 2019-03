Nuuk: Venteliste overstiger antallet af boliger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. marts 2019 - 08:01

Iserit A/S har i dag 2.111 boliger, som er udlejet. Seneste opgørelse, som boligselskabet har lavet, viste, at ventelisten var på 2.113 personer, som gerne ville have en udlejningsbolig i hovedstaden.

- Det er en kæmpe udfordring blot at bevare status quo med tilgangen af tilflyttere, oplyser direktør Torben Kortegaard, Iserit A/S, til Sermitsiaq.AG.

Han peger på, at der er boliger i Nuuk , som kræver en renovering, fordi de er nedslidte, hvilket medfører et behov for erstatningsboliger.

Konstant forandring

- Ventelisten har det med at være i konstant forandring. Lige nu oplever vi, at mange har valgt at tilmelde sig ventelisten. Det er nødvendigvis ikke et udtryk for, at alle på ventelisten ønsker en lejebolig nu-og-her, men de vil måske sikre sig muligheden, fordi de oplever, at byggeaktiviteten er så høj netop nu, at de gerne vil stå stærkere på ventelisten, når behovet en dag måtte komme, forklarer Torben Kortegaard.

