Tilflytter-boom i hovedstaden

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. marts 2019 - 11:53

Når kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen møder på arbejde er det blevet en fast kutyme at tjekke befolkningstallet for kommunen. Og siden nytår har han aldrig før oplevet en fremgang, som den han oplever i år.

Nettotilgangen af borgere

Januar: 64

Februar: 113

26. marts: 40

- Når man tager i betragtning, at vi tidligere voksede med 1000 indbyggere i kommunen for hvert femte eller sjette år, så er tallene siden nytår helt utrolige, siger Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Samlet indbyggertal

Det samlede tal for borgere i hovedstadskommunen var i går således på 18.198.

- I slutningen af 2018 oplevede vi lidt frem og tilbagegang i indbyggertallet måned for måned for kommunen dog med en stigende tendens. Hvad vi har oplevet her i det nye år er helt usædvanligt, fastslår kommunaldirektøren.

Et stigende indbyggertal giver forhåbning om øgede skatteindtægter, Men samtidig sætter det også kommunen under pres med at sikre det nødvendige antal boliger.

Trods heftig byggeaktivitet igennem de senere år er der langt fra boliger nok.

- Men vi glæder os over i løbet af i år, at der kommer 320 nye boliger, oplyser Lars Møller-Sørensen.

Boligprojekt snart færdigt

Byggeprojektet Tujuk i midtbyen med i alt 126 boliger er ved at være færdiggjort. En af de tre hesteskoformede bygninger er allerede taget i brug, en anden vil stå klar til indflytning om en måned, og den sidste efter sommeren.