Nuuk: Unge iværksættere skal præsentere deres arbejde

redaktionen Fredag, 17. maj 2019 - 15:40

Siden januar har en gruppe unge fra Nuuk arbejdet hårdt på at udvikle virksomheden, som nu har haft sit første salg af toasts, hotdogs og smoothies hos Grønlandsbanken.

Deres microvirksomhed 'Nukappissat' blev etableret ligeledes i januar, og deres ambition er at udvikle en madbod.

Det skriver Mind Your Own Business, der står bag iværksætterprojektet, i en pressemeddelse.

Klar til deres første event

- I dag er drengene nået langt med deres virksomhedsdrømme, for i sidste uge åbnede madboden og solgte toasts, hotdogs og smoothies til deres allerførste event, meddeles det.

- De unge iværksættere har taget ejerskab og ansvar for at gøre deres idé til virkelighed. De har arbejdet målrettet og gennemgået en faglig og personlig udvikling. Vi har stor respekt for deres mod og vedholdenhed, og vi er meget stolte over at se, at iværksætterne er lykkedes med deres drøm om at skabe en madbod, siger Maria Kavita Nielsen, som er stifter og direktør i Mind Your Own Business.

I morgen, lørdag, er de unge iværksættere inviteret til Business Awards hos Grønlandsnanken sammen med Mind Your Own Business.

Her skal de præsentere virksomheden og fortælle om alt det, de har lært ved at etablere Nukappissat og skabe en madbod. Det sker fra klokken 10.00.