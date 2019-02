Unge drenge skal etablere egen mikrovirksomhed

Mind Your Own Business

Sorlannguaq Petersen Søndag, 17. februar 2019 - 14:29

Unge drenge fra Nuuk er i fuld gang med at udvikle idéer til deres mikrovirksomhed. Det er organisationen Mind Your Own Business (MYOB) der står bag projektet i Nuuk, hvor de har åbnet kontor i januar.

Mind Your Own Business Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 513 drenge til at etablere 52 mikrovirksomheder og udvikle deres kompetencer. I 2015 modtog organisationen Kronprinsparrets Sociale Pris. Drenge i alderen 13 til 21 år har mulighed for at være en del af Mind Your Own Business. Her er iværksætteri omdrejningspunkt, når drengene etablerer en mikrovirksomhed. Drengenes forretningstalent og vedholdenhed vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder. Og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå konkrete mål. Programmet er blevet realiseret i samarbejde med Tuborgfondet, som har støttet Mind Your Own Business med godt 11 millioner kroner, hvilket er en af de største bevillinger i fondens historie.

- Formålet med programmet er at tilbyde drengene et læringsrum, hvor de i arbejdet med iværksætteri kan styrke deres faglige kompetencer og få et større indblik i deres muligheder for uddannelse og arbejde, oplyser organisationen på sin hjemmeside.

Samarbejde med erhvervslivet og frivillige

I tæt samarbejde med professionelle fra erhvervslivet og frivillige fra civilsamfundet skal drengene tænke kreativt og se deres ambitioner blive til virkelige produkter. Samarbejdet på tværs af engagerede aktører er styrken ved programmet, mener Ivalu Nørreslet Rex, som er projektleder hos Mind Your Own Business i Grønland.

- Der er så mange potentialer hos unge i Grønland. MYOB er med til at få sat de potentialer i spil igennem det alternative læringsrum, hvor iværksætteri og frivillighed går hånd i hånd. Jeg håber, at drengene selv får oplevelsen af og troen på, at de besidder så mange ressourcer og potentialer – for det gør de. Og jeg vil gøre mit, for at de også selv skal tro på det, siger hun.

Samarbejdspartnere

Mind Your Own Business samarbejder med blandt andet Visiobox Consulting, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlandsbanken og Ini A/S.

- Den metode, som MYOB bruger, hvor man tager unge seriøst og går ind og arbejder med hver enkelt drengs potentialer og samtidig involverer erhvervslivet – dét tror jeg rigtigt meget på, siger Michael Binzer fra Visiobox Consulting.