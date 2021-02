Nuuk: Udfordrende langrendsløb i støbeskeen

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 02. februar 2021 - 09:06

For andet år i træk er langrendsløbet Arctic Circle Race i Sisimiut blevet aflyst på grund af coronasituationen.

Formanden for langrendsklubben NSP i Nuuk, Heinrich Møller, siger, at medlemmer i klubben savner løbet i Sisimiut og gerne selv vil arrangere lignende konkurrence ved Nuuk.

- Derfor har vi i NSP søgt muligheder for at iværksætte konkurrencen, og vi har sat kryds i kalenderen den 27. og 28. februar, hvor vi håber at gennemføre det, siger NSP-formanden til Sermitsiaq.AG.

I Nuuks baghave

Planlægningen er stadig i gang, men der er håb om, at det kan gennemføres bag Quassussuaq (Lille Malene), hvor deltagerne over to dage skal tilbagelægge enten 100 kilometer eller 50 kilometer.

- Selv om det ikke er fastlagt endnu, kan jeg sige, at vi også overvejer, om deltagerne skal overnatte i camps, hvor deltagerne vil opleve den udfordring, som man oplever ved ACR. Det er en mulighed, som vi fortsat arbejder på, om den del skal være med, fremhæver Henrich Møller.

Kan blive tilbagevendende begivenhed

Hvis løbet bliver en succes, kan det blive en årlig event, mener formanden.

- Det kan være, at det fremover skal være en alternativt konkurrence for dem, der ikke kan tage til Sisimiut. Vi ser i hvert fald meget frem til at arrangere den første udgave af konkurrencen, lyder det fra formanden for NSP, Heinrich Møller.

På grund af coronarestriktioner er det kun borgere i Kommuneqarfik Sermersooq, som kun kan tilmelde sig løbet.

Læs: Arctic Circle Race aflyses