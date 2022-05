Nuuk: Reparation kan give strømudfald

redaktion Onsdag, 11. maj 2022 - 13:49

Nu skal brudet der kostede et alvorligt strømnedbrud i november repareres helt. Det skriver Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Spændingen på transmissionslinjen i Nuuk bliver slukket på grund af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med den endelige reparation af transmissionslinjen til Buksefjordsværket. Dieselgeneratorerne i Nuuk vil overtage forsyningen mens reparationen står på.

- Udbedringen forventes at vare få dage, og Nukissiorfiit bestræber sig på, at det vil medføre mindst mulig gene til vores kunder. Der er dog en mindre risiko for udfald, påpeger energiselskabet.

Vejret bliver nøje overvåget, og udbedringen kan godt forskydes med et par dage for at opnå de optimale vejrbetingelser for reparationsarbejdet.

Nuuk blev ramt af massiv strømafbrydelse i slutningen af november sidste år, hvor der i flere dage var strømnedbrud, manglende telefonforbindelser og internet. Dette skyldes brud på en transmissionslinje fra vandkraftværket i Buksefjorden, som nu skal få den endelige reparation.

