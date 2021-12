Efter strømafbrydelse: Vi skal se hvad vi kan gøre bedre

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 04. december 2021 - 09:00

Telefoni og internet i Nuuk og resten af landet er nu stabiliseret efter vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk er i drift igen og forsyner Nuuk med el.

Men efter en hel nats strømafbrydelse kunne borgere i hele landet ikke ringe eller tilgå internettet tirsdag morgen.

Grunden til, at der gik flere timer fra strømmen gik, til telefonien også gik var, at Tusass er forberedt på det værste, også til nogle timers strømafbrydelser.

Men så var batterierne i Tusass’ mobilmastrene flade, og telefondækningen røg samme vej som strømmen.

- Vi har nødforsyninger, som vi brugte på de kritiske steder, så vi har dækning. Men i sådan en alvorlig situation som vi oplever, er vores nødløsning ikke nok. Og det er klart, når man har en situation som den her, så må man også kigge indad, og se om man kan lære af det her, siger administrerende direktør i Tusass, Kristian Reinert Davidsen.

Tænketid i sigte

Kristian Reinert Davidsen understreger, at Tusass vil gå i tænkeboks, nu hvor situationen er under kontrol. Her skal selskabet finde ud af, hvad der skal til, så landet kan være sikret tele- og internetforbindelser ved et omfattende strømnedbrud i fremtiden.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan sikre dækning og yde kunderne en bedre service ved fremtidige nødsituationer. Vi skal finde ud af, hvad det er for en basisservice, vi skal kunne levere, siger den administrerende direktør.

Grunden til, at der gik flere timer uden tele- og internetforbindelser i hele landet er, at flere af forbindelserne skulle genetableres først efter generator i et datacenter blev overophedet efter at have kørt i ni timer. Den administrerende direktør fortæller, at medarbejderne har arbejde dag og nat for at borgerne kan have en stabil forbindelse igen.

Benzingeneratorer overvejes

Flere lokale entreprenører har udlånt deres benzingeneratorer til flere vigtige virksomheder i Nuuk. Blandt andet til fødevareforsyningen, men også til Tusass.

For at undgå et helt nedbrud af telekommunikationen i fremtiden, skal Tusass overveje at investere i flere benzindrevne generatorer, der skal sikre strøm og dermed forbindelse til flere, lokale sites, der har datacentre, og som dermed sikrer forbindelser til mobil, telefon og internet.

- Vi må erkende, at hvis man skal håndtere så alvorlig en strømafbrydelse som den her har været, så skal vi faktisk udbygge mere. Vi kan sikkert have nogle flere generatorsystemer på de mest kritiske steder, hvor man har datacentre, siger Kristian Reinert Davidsen.

Han kan endnu ikke sige, hvad sådan en investering vil koste, da selskabet først skal drøfte, hvordan de skal ruste op til nødsituationer som Nuuk har oplevet de seneste par dage.