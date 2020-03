Nuuk: Butikskæder bakker op om alkoholforbuddet

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 31. marts 2020 - 15:36

Lørdag besluttede Naalakkersuisut at indføre forbud mod salg af øl, vin og andre alkoholholdige drikke med mere end 2,25 procent alkohol i Nuuk frem til onsdag den 15. april.

Den beslutning bakkes op af butikskæderne Brugseni og Pisiffik.

- Vi har naturligvis straks rettet ind, da disse nye regler blev gældende, og der er derfor lukket for salg af alkoholholdige drikke i alle butikker i Nuuk. Samtidig vil al markedsføring af alkoholholdige drikke, der tidligere er blevet udarbejdet for flere måneder siden, ikke være gældende i perioden med alkoholforbuddet, skriver de to butikskæder i en fælles pressemeddelelse.

Brugseni og Pisiffik gør opmærksom på følgende:

Ekstra overvågning

- Vi har intensiveret overvågningen i alle butikker i Nuuk.

Kunder har ikke adgang til lagrene

- Så længe alkoholforbuddet gælder må kunderne kun færdes i butikkens offentlige salgsarealer. Det er kun personalet, der må færdes på lagrene.

Intensiveret overvågning fra politiet

- Politiet har oplyst, at patruljering omkring vores butikker er blevet intensiveret.

- Vi ønsker derfor, at vores butikker i den kommende tid skal være ekstra sikre, så vi forhindrer ulovlig udbredelse af alkohol i Nuuk. Vi ønsker samtidig at understrege for vores kunder og personale, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre vores butikker, lyder det fra Brugseni og Pisiffik.

Forbuddet er gældende for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.