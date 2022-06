Nuuk-ejendomsmægler snupper roret i Greenland Holding

Merete Lindstrøm Fredag, 03. juni 2022 - 10:35

Christian Motzfeldt er færdig i Greenland Holding efter ni år på posten. Hans efterfølger bliver indehaveren af Lynges.gl, Miki Lynge, der er født i Narsaq i 1977 og uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet i 2006.

Det er som en naturlig overgang efter ni år som bestyrelsesformand og som en del af de governance principper, som de selvstyreejede aktieselskaber er omfattet af, at Christian Motzfeldt erstattes nu, lyder forklaringen.

Lynges.gl

Samtidig træder Rasmus Christian Rasmussen ind i bestyrelsen som konsekvens af, at Christian Motzfeldt træder ud. Han er far til politiker Malene Vahl Rasmussen og selvstændig erhvervsdrivende i virksomhederne 60 North Greenland ApS samt 60 North ApS.

Corona påvirker regnskabet igen

Corona gjorde sit til at resultatet i 2020 blev en del dårligere end forventet. Før indgangen til 2021 var der dog optimisme, da pandemien var på tilbagetog. Men så kom den nye variant og endnu engang blev investeringslysten ramt mens mange fysiske møder og projekter blev sat på hold.

Coronakrisen, generel høj usikkerhed og vanskeligheder ved at afvikle fysiske aktiviteter, medførte svagere regnskaber fra en del af de virksomheder, som Greenland Holding har engagementer i.

Det gjorde sig bl.a. gældende indenfor råstofudvikling, hvor en del af de planlagte aktiviteter måtte udsættes, ligesom den udenlandske investorinterresse blev sat i venteposition, oplyser virksomheden i årsberetningen.

LÆS OGSÅ: Greenland Holding får nye bestyrelsesmedlemmer

Det påvirkede værdiansættelsen for flere virksomheder negativt og medførte et samlet regnskabsmæssigt underskud for Greenland Venture på 29 millioner kroner med et væsentligt gennemslag på Greenland Holding, som kommer ud af 2021 med et underskud på 20.6 millioner kroner mod et overskud på 12.7 millioner året før.

Egenkapitalen vokser

Bestyrelsen oplyste sidste år, at de forventede et beskedent overskud på et encifret millionbeløb i 2021.

På den positive side var der stor lyst til at teste nye forretningsmuligheder hos iværksættere og små virksomheder i Grønland. Så antallet af rådgivningsforløb i Innovation Greenland steg kraftigt, ligesom antallet af nye lån til små Grønlandske virksomheder igennem Greenland Venture også steg, lyder det i årsberetningen.

Lidt om tallene

Greenland Holding har en egenkapital på 394 millioner kroner, hvilket set i forhold til 2011 er en stigning i egenkapitalen på 224 millioner kroner eller 131 procent.

Samtidig er der i samme periode betalt 91,5 millioner i udbytte og 96,3 millioner i skat.

Så selv om underskuddet på 20,6 millioner kroner i 2021 isoleret set er negativt, er kapitalgrundlaget meget solidt, og selskabet vil kunne fortsætte med at finansiere og medudvikle virksomheder på et højt niveau i fremtiden. Det forventes, at Greenland Holding vil realisere et mindre overskud i 2022.

Greenland Venture har ved årets udgang ti aktive investeringer, hvoraf fire er gennem investeringssamarbejdet med Vækstfonden og pensionskassen SISA. Der er ikke foretaget nye investeringer i årets løb, men der arbejdes fortsat på såvel eksisterende som nye mulige projekter. Der var ved årets udgang 21 lån.