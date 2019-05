Nukissiorfiit: Ensprissystemet følger planen

Walter Turnowsky Torsdag, 23. maj 2019 - 15:57

Tidligere i dag, torsdag bragte Sermitsiaq.AG en artikel med overskriften ' Ensprissystem langt dyrere end beregnet'. Dette er dog ikke korrekt, fastslår Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Tværtimod var man udmærket klar over, at det vil koste Nukissiorfiit indtægter at indføre ensprissystemet.

- Artiklen referer til en indtægtsnedgang for 153 millioner kroner for Nukissiorfiit. Det er korrekt at Ensprisreformen har betydet, at Nukissiorfiit har kanaliseret 153 millioner kroner i prisreduktion ud til kunderne, og at Nukissiorfiits omsætning er faldet med samme millioner kroner, hedder det i pressemeddelelsen.

- Dette er i overensstemmelse med Naalaakersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning fra november 2017. Her fremgår det på side 25 at:

”Prisreformen vil betyde besparelser for alle – både private forbrugere og erhvervslivet. Den samlede besparelse i samfundet vil andrage ca. 150 mio. kr.”

- Konsekvenserne for Nukissiorfiits indtægtsgrundlag var således kendte, da det blev besluttet at indføre ensprisreformen.

LÆS OGSÅ: Ensprissystem langt dyrere end beregnet

- Videre refererer artiklen til, at Nukissiorfiit har nedskrevet værdier for 1,6 milliarder kroner. Tallet er korrekt og hænger sammen med, at Nukissiorfiit fra 1. januar 2018 aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven, og følger bestemmelserne for regnskabs¬klasse C-virksomheder. Årsregnskabsloven stiller skærpede krav til værdisætning af aktiver i forhold til tidligere regelsæt for regnskabsaflæggelse for nettostyrede virksomheder.

- Nukissiorfiit har i overensstemmelse med de nye regler nedskrevet 1,6 milliarder kroner, som resulterer i at de årlige af¬skrivninger er reduceret med 106 millioner kroner.

- Nukissiorfiit er stolte over at kunne efterleve målsætningen om lavere priser på el og vand i hele landet, og igennem effektivisering og tilpasning kunne kanalisere 153 millioner kroner ud i samfundet i form af prisreduktioner, slutter pressemeddelelsen.