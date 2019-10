Nukissiorfiit søsætter nye initiativer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 01. oktober 2019 - 16:22

Nukissiorfiit har udfærdiget en sekspunkts-plan, der skal afhjælpe borgerne og erhvervlivet, der står uden rent vand i Uummannaq.

Nogle af punkterne er mere konkrete end andre:

Etablering af et mobilt laboratorium i Uummannaq med vandeksperter. Det vil fremskynde resultaterne fra prøverne, hvor den lange transporttid ellers har betydet op til 3 dages transporttid.

Afsaltning af havvand - såkaldt omvendt osmoseanlæg. Nukissiorfiit øger indsatsen ved at etablere afsaltningsanlæg for at afhjælpe fiskefabrikkerne og erhvervsliv.

Hverdagen skal gøres nemmere for borgerne. I samarbejde med relevante myndigheder og aktører arbejdes der på forskellige initiativer, der skal lette hverdagen for borgere.

Nukissiorfiit sender flere medarbejdere fra andre distrikter med erfaring inden for området til Uummannaq.

Nyt borgermøde. Nukissiorfiit afholder nyt borgermøde torsdag d. 3. oktober kl. 18.30 for at styrke dialogen, besvare spørgsmål og holde borgere og erhvervsliv orienteret om resultaterne for indsatserne.

Det sjette og sidste punkt overrasker, idet man må formode, at det har været gældende under hele skandale-forløbet. Noget tyder på, at forsyningsvirksomheden, der mistede sin direktør i går, har haft behov for at vise handlekraft:

Nukissiorfiit koordinerer og evaluerer løbende nye tiltage med Departementet for Natur og Miljø og sundhedsmyndighederne.

At hverdagen skal gøres nemmere for borgerne, vil med garanti blive hilst velkommen. Pressemeddelelsen oplyser imidlertid intet om, hvilke initiativer man har tænkt sig at gennemføre.