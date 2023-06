Nuka Kleemann trækker sig omgående

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. juni 2023 - 10:02

Efter 20 år på posten har Nuka Kleemann nu trukket sig som formand for Grønlands Idrætsforbund. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Fratrædelsen kommer efter, at Selvstyret tidligere i år meddelte, at Nuka Kleemann er blevet ansat som ny departementschef i Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. En stilling han tiltræder i dag 1. juni.

Ansættelsen vakte naturligt spørgsmål om habilitetsproblemer i forhold til Nuka Kleemanns post som formand for Grønlands Idrætsforbund (GIF).

Ny formand

I første omgang udtalte Nuka Kleemann, at han havde aftalt, at han kunne fortsætte som formand for GIF til oktober, hvor forbundet holder årsmøde. I perioden hvor han både skulle være departementschef og forbundsformand, ville han ikke træffe beslutninger, der vedrørte idrætsforbundet.

Men den løsning er altså fundet uholdbar, oplyser Nuka Kleemann:

- Efter en grundig overvejelse skal jeg herved meddele, at jeg trækker mig som formand for Grønlands Idrætsforbund pr. 1. juni 2023. Beslutningen er begrundet med et ønske om at beskytte Grønlands Idrætsforbund og min kommende arbejdsplads, som er Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Nuka Kleemann oplyser videre, at Bolethe Stenskov indtræder som formand i forbundet.