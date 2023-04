Kleemann trækker sig efter 20 år som formand

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. april 2023 - 14:26

Den mangeårige formand for Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann, har besluttet sig for at trække sig fra formandsposten.

Det vil ske ved forbundets årsmøde til oktober.

- Det er med vemod, at jeg har truffet beslutningen. Jeg har været involveret i idræt i over 40 år. Først som udøver og siden som formand for taekwondo-forbundet og formand for GIF, siger Nuka Kleemann til Sermitsiaq.AG.

Forbundsformanden har besluttet at trække sig fra posten, efter han er blevet chef for Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. En stilling han tiltræder 1. juni.

Vil undgå habilitetsproblemer

Årsagen er, at han ikke ønsker, at der opstår habilitetsproblemer.

Kleemann har dog aftalt med sin kommende arbejdsgiver, at han kan færdiggøre en række projekter i forbundet og først træde tilbage til oktober.

- Jeg vil gøre arbejdet ordentligt færdigt, da jeg har en del projekter i idrætsforbundet.

- Vi har også 70 års jubilæum til efteråret, siger Nuka Kleemann.

I perioden hvor han både er departementschef og forbundsformand, vil han ikke træffe beslutninger, der vedrører idrætsforbundet, forklarer han.

Nuka Kleemann blev valgt til forbundsformand for Grønlands Idrætsforbund i 2003. Han understreger, at han fortsat vil være involveret i idrætten men ikke længere som overordnet ansvarlig.

Nuka Kleemann fratræder ligeledes sin stilling som rektor for SPS - Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat for at blive departementschef.