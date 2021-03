NPK og IMAK: Vi vil samarbejde om bedre rammer

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 23. marts 2021 - 17:49

Det er rigtigt, at der skal langt mere fokus på børns vilkår. Det mener NPK og IMAK’s formænd, Arnaq Brønlund og Birthe Therkildsen, der begge er glade for den politiske vilje til at forbedre vilkårene.

De er enige i MIO’s udlægning af rapporten ”Dagtilbud i Grønland” og om, at der må sættes langt flere ressourcer på daginstitutioner for at forbedre børns vilkår og på sigt få flere uddannede i landet.

- Det halter med ressourcer til arbejdet i daginstitutionerne og skolerne. Det er politikerne, der sætter de økonomiske rammer og her skal der virkelig sættes ind, hvis man ønsker at højne standarden, lyder det fra NPK’s og IMAK’s samlede pressemeddelelse.

Tilbyder en hånd

Fagforbundene rækker nu hånden ud til politikerne for at bidrage til varige løsninger. Og der mener fagforbundene, at pædagoger og lærere skal sidde sammen og planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde, for dermed at bidrage med fremtidige løsninger.

- Pædagoger og lærere skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde indbyrdes og koordinere deres indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling, lyder det.

Problemer tages med til skolen

Der er mangel på både pædagoger og lærere på landsplan. Både NPK og IMAK peger på lønforhold som den primære grund, hvor også arbejdsmiljø og ledelsen har en del betydning.

IMAK’s formand, Birthe Møller Therkildsen fortæller, at manglende udvikling af færdigheder i børnehavstuerne har negative konsekvenser i klasselokalerne. Lærermangel udfordrer også, da nogle lærere kan stå med 26 elever alene.

- Læreren underviser alt for mange elever, med meget forskellige behov, hvilket kan give et meget højt stressniveau hos lærerne og elever som er sårbare. I byerne er der behov for to lærerordning som bør gøres obligatorisk i hele folkeskolen, så to lærere kan samarbejde om eleverne, siger Birthe Møller Therkildsen.

NPK og IMAK understreger, at lærerne i folkeskolen mærker det tydeligt i deres undervisning, når børnene har fået en god ballast og indlæring i daginstitutionerne. På sigt har gode daginstitutioner med de rette ressourcer en stor betydning for børnenes udvikling og tilegnelse af færdigheder i hele skoleforløbet, lyder det.