Rapport: Læring og udvikling går tabt i daginstitutioner

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. marts 2021 - 17:45

En kasse, man putter børn i.

Sådan forklarer børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup deres opfattelse af dagtilbud, efter Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, VIVE har offentliggjort rapporten ”Dagtilbud i Grønland”, som MIO har bestilt.

Børnerettighedsinstitutionen anerkender personalets store arbejde i daginstitutionerne.

Rapporten viser, at barnets basale behov som mad, tøj og et sted at være om dagen er dækket. Men manglende pædagoger og hurtigt udskiftning af personale samt i nogen grad overvægt af uuddannet personale i daginstitutionerne gør, at barnets behov for udvikling og læring sættes til side. Og manglende stimuli har en dominoeffekt, der når helt op til voksenalderen.

- Anerkendelse, selvregulering og relationer til andre gør, at vi får nogle børn og fremtidige voksne, der er i stand til at tage en uddannelse og i stand til at varetage et arbejde og have god relation med andre mennesker, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og fortsætter:

- Det er ikke kun en kritisk, men meget kritisk situation, siger børnetalsmanden.

Omsorgssvigt forstærkes

Undersøgelsen er baseret på daginstitutioner i alle fem kommuner, hvor også blandt andre forvaltningschefer, daginstitutionsleder og forældre er blevet interviewet om dagtilbud i Grønland.

Børnetalsmanden ser det meget kritisk, at barnets behov for at udvikle og lære tilsidesættes på daginstitutioner, da børn der allerede er omsorgssvigtet, dermed ikke bliver stimuleret nok hverken i hjemmet eller på dagtilbud.

- Og det er problematisk. Barnets evne til læring udvikles allerede i de første leveår. Hvis vi vil have flere i uddannelse, så skal vi også investere i dagtilbud. Vi har en rigtig god lov om dagtilbud, der sætter barnets behov i centrum. Det er ærgerligt, at dagtilbud ikke kan følge loven, siger Aviâja Egede Lynge.

Manglende politisk vilje

MIO har udarbejdet anbefalinger på tre plan: Landsplan, kommunalplan og i daginstitutionerne.

På landsplan:

Øget udbud af pædagogisk uddannede

Bedre vilkår for personalet

På kommunalt plan:

Kompetenceudviklingsstrategi

Fælles ledelsesgrundlag

Strategi for efter- og videreuddannelse samt rekruttering

Systematisk opfølgning på sygefravær og vikarkorps

Dagtilbudsniveau:

Styrket ledelse

Øget fokus på dagtilbuddets indretning

Øget fokus på individuel vejledning og læring

Anskaffelse af varieret legematerialer

Fokus på hygiejnerutiner

- Den politiske prioritering mangler. Derfor bør der være en markant politisk prioritering nu, for at ændringerne kan ske. Det er en investering i børns og Grønlands fremtid. Men resultater på denne investering vil først ses om 20-30 år. Det er nødvendigt, siger Aviâja Egede Lynge.