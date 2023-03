Norsaq er ude på sin sidste rejse: Skal være 'organdonor'

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. marts 2023 - 09:57

Opdateret kl 11 med oplysning om at Norsaq ventes at overflyve Nuuk 11.45.

Fredag morgen er Norsaq lettet fra Kastrup på sin sidste rejse.

Det mangeårige atlantfly har kurs mod først Nuuk, hvor det vil flyve lavt henover byen og vinke farvel til borgerne, og dernæst USA.

Air Greenland oplyser fredag formiddag, at flyet ventes at passere Nuuk kl. 11.45, og hvis vejret tillader det, bliver det muligt for borgere i Nuuk at få et sidste glimt af atlantflyveren.

Norsaqs endelige destination er Pinal Airpark i Marana, Arizona, men først skal flyet mellemlande i Tucson for fortoldning og immigrationsbehandling.

Flyet er nemlig blevet solgt som reservedelsfly, meddeler Air Greenland på sin hjemmeside:

- Nøglerne til Norsaq videregives til dens nye ejere som hedder AAR SUPPLY CHAIN og Norsaq ender dermed som ”organdonor”, altså som reservedelsfly, siger Air Greenlands tekniske chef for Atlantflyet, Henrik Keil og fortsætter:

- Overdragelsen finder sted på mandag den 13. marts i en varm ørken i Arizona.