Nordkommunen må brænde dumpe

Thomas Munk Veirum Søndag, 24. maj 2020 - 12:05

I en række spørgsmål ønsker Jens Napaattooq fra Partii Naleraq at få svar på, hvad Naalakkersuisut vil gøre ved affaldssituationen i bygden Upernavik Kujalleq.

I sin begrundelse for spørgsmålene skriver politikeren, at der siden januar har været problemer med affaldshåndtering i Upernavik Kujalleq.

- Hvor borgerne har samlet deres affald i skure/udhus og kælder og lign. Således er det blevet til meget affald efterhånden, hvor det på ingen måde er forsvarligt og ligefrem sundhedsfarligt at opbevare affald på denne måde, skriver Jens Napaattooq.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, oplyser i et skriftligt svar til politikeren, at man godt er klar over, at Avannaata Kommunia har udfordringer med affaldshåndteringen i bygden.

Dispensation i tre måneder

I den forbindelse oplyser Naalakkersuisut, at Avannaata Kommunia den 30. marts har fået dispensation til åben afbrænding af dagrenovation i Upernavik og byens bygder i tre måneder.

I sit svar understreger Kim Kielsen, at affald skal håndteres forsvarligt i containere og affaldsstativer, og han skriver videre:

- Kommunen har ansvaret for at sikre en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig affaldshåndtering. I forbindelse med, at Naalakkersuisut har givet en midlertidig dispensation til åben afbrænding af dagrenovation i Upernavik og Upernaviks bygder, skal kommunen arbejde for at skabe dækkende løsninger, hvor alt affald håndteres i dertil godkendte anlæg.

Meldte sig ud af fælles selskab

Avannaata Kommunia meldte sig ud af det fælleskommunale affaldsselskab Esani i december sidste år.

I selskabet var alle landets kommuner gået sammen om en løsning, der gik ud på at fragte alt affald til henholdsvis Sisimiut og Nuuk, hvor det kunne brændes.

LÆS OGSÅ: Kommune vil ud af fælles affaldsselskab

I den forbindelse oplyser Kim Kielsen til Jens Napaattooq, at Avannaata Kommunia endnu ikke har meddelt Naalakkersuisut, hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at alt affald kan håndteres i dertil godkendt anlæg.

- De øvrige kommuner og ESANI AIS arbejder videre med implementeringen af den fælleskommunale affaldsløsning, skriver Kim Kielsen.