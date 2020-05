Nordgrønland: Kæmpekrater er verdens yngste

Thomas Munk Veirum Lørdag, 30. maj 2020 - 13:49

I 2018 offentliggjorde forskere fra Danmark og USA, at de havde opdaget et krater i Nordgrønland med en diameter på omkring 31 kilometer.

Krateret ligger under Indlandsisen bag en gletsjer ved navn Hiawatha. Krateret har derfor også fået dette navn, skriver GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – på sin hjemmeside.

Nærmere undersøgelser har vist, at krateret er det yngste af de 25 største kratere, man kender på Jorden:

- I kraft af cellestrukturerne i trækul, der er påvirket af varme og tryk fra kraterdannelsen, kan vi nu vise, at krateret må være meget ungt, med en sandsynlig maksimumsalder på 3 millioner år, fortæller Adam Garde.

Tog prøver fra smeltefloder

Han er førsteforfatter på et nyt studie om krateret alder og emeritus hos GEUS. Artiklen er netop udgivet i tidsskriftet Geology.

Forskerne har analyseret sig frem til kraterets alder ved at indsamle prøver fra smeltevandsfloder, der løber ud under gletsjeren ved krateret. I de prøver fandt forskerne rester af forkullet træ:

- Jeg og en af mine medforfattere fra GEUS Jette Dahl-Møller fik undersøgt de her stumper af trækul under mikroskop, og vi kunne se, at flere af dem viste tegn på at være sprængt indefra, sandsynligvis ved en ekstrem og hurtig varmepåvirkning, der fik fedtstofferne i barkcellerne til at fordampe, forklarer Adam Garde.

Træstumper kom fra nåletræer

Forskerne fandt ud af, at trækullene stammede fra nåletræer, og det gav mulighed for at sætte en maksimal alder på krateret:

- Man ved fra andre fund, at der senest voksede nåletræer i det allernordligste Grønland for 2,4 til 3 millioner år siden, og derfor kunne krateret ikke være ældre end disse skove, siger Adam Garde.

Forskerholdet arbejder nu videre på at fastslå en mere præcis alder på Hiawatha-krateret.