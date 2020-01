Nive på de skrå brædder

Walter Turnowsky Mandag, 13. januar 2020 - 07:31

Nive Nielsen kan efterhånden skrive lidt af hvert på sit CV. Snart kan hun føje teaterskuespiller på listen.

Fra 1. maj skal hun nemlig medvirke i en teaterkoncert bygget over C.V. Jørgensens musik på Aveny-T i København.

- Jeg glæder mig meget til at prøve noget, der på én måde er helt nyt og anderledes. Samtidigt er der mange ting, som jeg godt kan føle mig tryg ved. Jeg skal jo spille musik, og har jo også allerede lavet en del skuespil, siger Nive Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Vi mødes på en café få skridt fra Aveny-T. Verdensborgeren Nive Nielsen har for første gang for en periode en bopæl i København. I første omgang er der tale om en midlertidig lejlighed over på den anden side af gaden til hende, hendes mand og de to små tvillinger. Så hun er tæt på, når prøverne på teatret går i gang.

- Det bliver så velkendt og anderledes på én og samme tid, fordi de gange jeg har lavet skuespil, så er det jo med mange afbrydelser og korte scener. Så det bliver spændende at lave noget, hvor man virkelig har forberedt sig i lang tid og så få et flow på en anden måde, som man ikke har, når man spiller i tv-serier og film.

Ligheder mellem musik og skuespil

Som filmskuespiller har Nive Nielsen allerede samlet en del erfaringer. Efter hendes medvirken i filmen 'Terror' har seneste 'Togo' haft premiere på Disneys streaming-kanal. Hun har roller i yderligere to produktioner som er på vej.

- Det har overrasket mig at set, hvor meget, der i virkeligheden er til fælles mellem at være musiker og at være skuespiller. Der er mange ligheder.

Skuespillere er også musikere

Teaterkoncerten med C.V. Jørgensen bliver instrueret af Nicolaj Cederholm, der har opfundet genren med et stykke bygget over Gasolins musik. Det har taget adskillige år at få lov til at bruge C.V. Jørgensens musik på tilsvarende vis.

De medvirkende skuespillere er samtidig sanger og musikere, således, at der ikke er noget separat band.

Der bliver ikke tale om, at sangene skal lyde som C.V. Jørgensen - hans stemme og Nives ligger heller ikke ligefrem tæt på hinanden.

- Som jeg forstår det, bliver musikken en del af skuespillet, så det ikke bare kommer til at lyde som en flot koncert men en helhed i form af et teaterstykke.

Det har taget tid, at overtale C.V. Jørgensen til, at hans musik må bruges i en teaterkoncert Torben Christensen/Ritzau Scanpix

- C.V. er noget særligt

Dansk musik er normalt ikke det, som Nive Nielsen beskæftiger sig mest med.

- Jeg lytter i virkeligheden ikke så meget til dansk musik. Men C.V. Jørgensen syntes jeg er noget specielt. Hans musik har en anden betydning end det meste andet jeg hører.

LÆS OGSÅ: Nive i ny film: Hund løber 400 km for at redde by

Og så har hun faktisk mødt ham.

- Det er lidt sjovt, fordi min allerførste koncert i Danmark med et band, da spillede jeg lige før C.V. Jørgensen efter at han ikke havde spillet i ti år.

- Der mødte jeg ham så backstage efter koncerten. Og han er virkelig sød og jeg syntes, at han har nogle meget interessante tekster og musikken er spændende.

- Så når det er hans musik, kan jeg godt leve med at synge på dansk, slutter hun og bryder ud i en perlende latter.

Efter at stykket har spillet i København i maj og juni, rejser det videre til Aarhus.