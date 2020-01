Nive i ny film: Hund løber 400 km for at redde by

Walter Turnowsky Fredag, 10. januar 2020 - 12:11

Nive Nielsen er nu for alvor ved at opbygge en skuespillerkarriere parallelt med musikken.

Kort før jul havde filmen 'Togo' premiere på Disneys streamingtjeneste. Hovedrollen som slædekusken Leonhard Seppala spilles af ingen ringere end Willem Dafoe.

- Han er ekstremt dygtig. Det er altid imponerende at opleve, hvor meget arbejde og energi, en skuespiller som ham lægger i at skabe noget ekstraordinært.

Sand historie

Strengt taget er det dog hunden Togo, der spiller hovedrollen. En hovedrolle, som blev den ‘rigtige’ Togo fornægtet. Filmen er nemlig den sande historie om den isolerede by Nome, der i 1925 oplever et udbrud af difteri.

Leonhard Seppala drager med Togo i spidsen af spanden afsted for at levere den livreddende medicin til Nome. Der er dog en anden kusk med hunden Balto, der løber det sidste stykke af vejen, og dermed noget uretfærdigt får æren for at redde byen.

Men nu har Togo altså fået oprejsning i den nye film.

Undervejs på den over 400 kilometer lange rejse gør Togo og Leonhard Seppala holdt ved en øde beliggende ejendom, hvor de møder inuk-kvinden Atiqtalik, hvilket er den rolle, som Nive Nielsen spiller.

- De kommer ind og får noget energi på den her vilde tur de er på, for at redde børnene, fortæller hun om sin rolle.

Togo er nemlig på dette tidspunkt 12 år gammel, og ved at være meget udmattet af turen. Atiqtalik tager sig godt af både hunden og manden, så de kan fortsætte.

Med babyer på settet

Optagelserne foregik i november 2018 mens Nives tvillinger stadig var helt små. Så selvom der var en barnepige med, var det lidt af en hård omgang.

- På det tidspunkt kunne jeg stadig ikke sove en hel nat, så jeg var ofte træt om dagen, hvilket jo ikke er det bedste, når man skal spille sin rolle.

Men træthed eller ej, så tyder de gode anmeldelser på, at hun og resten af holdet har leveret et overbevisende stykke arbejde.

Nives tvillinger blev under optagelserne god venner med hunden Togo, der dog i virkeligheden hedder noget andet. Privatfoto

Lærerigt at opleve Willem Dafoe

For Nive Nielsen har det været særdeles lærerigt at spille sammen med en skuespiller som Willem Dafoe.

- Han tænker på alt inden han kommer på settet, og det er virkeligt noget, som man kan mærke. Han tænker på, hvem han skal spille sammen med, hvordan den person er, hvordan hans egen rolle er og hvordan scenerne skal være. Det er virkelig imponerende.

Skuespillerfaget er for alvor ved at få sit tag i Nive Nielsen. Efter hendes medvirken filmen Terror har hun fået flere henvendelser. Aktuelt er to yderligere tv-projekter på vej, som hun medvirker i. Og derudover skal hun optræde i et teaterstykke på Aveny-T i København.

- Jeg har jo ikke været i nogen form for skuespillerskole. Så jeg lærer ekstremt meget ved blot at se, hvordan de dygtige skuespillere arbejder. Dem, der har hovedrollerne, arbejder ekstremt meget, det har været meget overraskende at opleve, hvor meget arbejde det i virkeligheden er.

- Det kræver en energi, der er langt udover det normale. Det kan man også mærke på de store skuespillere. De har altid rigtig meget energi, de er meget aktive og snakker hurtigt. Og det har man brug for, og det er imponerende. Jeg kan kun prøvet at lære af dem, siger Nive Nielsen, der med alt det hun overkommer, selv fremstår som en person med stort overskud.

Filmen vises på Disneys streamingkanal, men kan for tiden ikke ses i Grønland eller Europa. Du kan dog se en trailer nedenfor: