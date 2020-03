Nitter: Vi overreagerede muligvis med fly-aflysning

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 14. marts 2020 - 14:24

Beslutningen om at aflyse Keflavik-Nuuk-afgangen blev truffet efter statsminister Mette Frederiksens historiske udmelding om, at grænserne blev lukket for udlændinge. Samtidig rådede man alle i rigsfællesskabet til at komme hjem hurtigst muligt.

- Spørgsmålet var, hvordan vi skulle håndtere flypassagerer, der ville ankomme fra Keflavik. Vi kan jo ikke lade en udlænding sidde i flyet, hvis der ikke var styr på, hvordan en sådan situation skulle håndteres, forklarer Jacob Nitter Sørensen og uddyber:

- Beslutningen blev taget ud fra et forsigtighedsprincip, og vi anerkender, at vi på den baggrund kan få kritik for, at vi ikke har haft fokus nok på vores herboende. Men på det tidspunkt fredag aften var det endnu ikke afklaret, hvilken betydning statsministerens beslutning ville have. Derfor var planen i aftes at sende herboende fra Keflavik til Grønland via København, oplyser Jacob Nitter Sørensen.

I dag er vi klogere

- Efterfølgende er vi blevet klogere på, hvordan passagerer fra Island kan håndteres. Derfor arbejder vi nu på højtryk for at få herboende hjem på den bedst tænkelige måde, forsikrer Air Greenlands direktør.

Det er ikke muligt for herboende at booke onsdagens Keflavik-Nuuk flyvning?

- Der er ingen tvivl om, at vi som flyselskab vil gøre alt muligt for at få herboende hjem fra udlandet. Det er jo vores primære opgave at sørge for, at borgerne kan komme fra A til B. Jeg bliver imidlertid nødt til at påpege, at vi også er tvunget til at finde løsninger, som kan forsvares økonomisk, så vi ikke ender i en situation, hvor vi kommer til at flyve mellem Island og Nuuk med en enkelt passager, forklarer Jacob Nitter Sørensen.

København vil altid være en mulighed

Han peger på, at herboende fra udlandet til enhver tid kan tage ruten fra København. Atlantflyveren er ikke ramt af aflysninger. Inden for rigsfællesskabet kan borgerne rejse frit, selv om myndighederne fraråder al unødig rejseaktivitet såvel mellem Grønland og Danmark og internt i Grønland.