Stor usikkerhed om flypassagerer i Island

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 14. marts 2020 - 10:56

Der er opstået stor usikkerhed om, hvordan grønlandske flypassagerer, der befinder sig i Keflavik, skal komme til Grønland, selv om de har en flybillet på afgangen med ankomst i dag klokken 17.15.

I går rådede den danske statsminister Mette Frederiksen alle danske statsborgere og dermed også grønlænderne om at komme hjem fra udlandet, hvis de ikke havde fast adresse det pågældende sted.

Der er imidlertid opstået stor usikkerhed om, hvordan og hvornår herboende, der befinder sig i Keflavik, kan komme hjem.

Usikkerhed om behovet

- Vi står i en situation, hvor flypassagererne siden i går, hvor vi aflyste flyafgangen, kan have ombooket deres billet og dermed ikke har behov for at flyve direkte til Nuuk, forklarer Masaana Egede, der er kommunikationschef i Air Greenland.

Han oplyser, at kundeservice arbejder på højtryk for at få et overblik over, hvor mange herboende der ikke har fået ombooket deres billet.

- Det vil jo ikke give mening, at vi sender en flyver til Keflavik, hvis der ikke er nogen passagerer, der skal hjem, siger kommunikationschefen.

Udsteder garanti

-Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi sender vort Dash-8-fly afsted til Keflavik, hvis vi har herboende i Keflavik, der ikke har fået ombooket deres billetter, fastslår han.

Grønlændere, som vil følge myndighedernes anbefaling om at komme hjem, kan imidlertid ikke booke en billet via Air Greenlands hjemmeside fra Keflavik til Nuuk. Flyselskabet har øjensynligt stoppet muligheden for at booke en billet i dag og på afgangen næste onsdag.

Dermed tyder alt på, at herboende, der befinder sig på det amerikanske kontinent, er tvunget til at flyve den lange vej via København.

Masaana Egede oplyser imidlertid, at Air Greenland endnu ikke har besluttet, om onsdagens afgang fra Keflavik til Nuuk gennemføres.