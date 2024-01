Nitter: Maniitsoq koster os ekstra penge

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 19. januar 2024 - 11:44

Problemer med teknikken i lufthavnen i Maniitsoq har indtil videre medført, at Air Greenland har måttet aflyse eller vende om i 13 ud af 38 flyvninger siden 1. december, hvilket går ud over de flyrejsende, men også øger Air Greenlands omkostninger.

- Jeg har respekt for, at teknikken kan drille. Og jeg ved om nogen, hvor svært det kan være at få reservedele sendt fra udlandet og hertil. Det er gammelt udstyr og derfor er det desværre ikke første gang, at Mittarfeqarfiit har problemer med DME-udstyret, oplyser Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør i Air Greenland, til Sermitsiaq.AG.

Ikke første gang

Han henviser til, at man tidligere - netop i Maniitsoq - har været udfordret en hel vinter på grund af problemer med radionavigeringsudstyret.

Når den særlige teknik (Distance Measuring Equipment, red.) svigter, så er det umuligt for Air Greenlands piloter at lande, hvis de ikke kan se landingsbanen med egne øjne. Særlige og uforudsigelige vejrforhold udfordrer derfor piloterne.

- Vi står jo med omkostningen med hensyn til at bespise og sikre overnatning til de flyrejsende som bliver ramt. Hertil taxa-omkostninger og ikke mindst de gener, besvær og ekstraarbejde, som medarbejderne i Air Greenland bliver udsat for, forklarer Jacob Nitter Sørensen.

Mittarfeqarfiit beklager

Mittarfeqarfiits driftsdirektør Niels Grosen har tidligere udtalt, at man ”selvfølgelig er ærgerlig over, at det vil påvirke flytrafikken i Maniitsoq i de kommende måneder under dårlig sigtbarhed”.

Lufthavnsselskabet understreger, at problemerne ikke påvirker flyvesikkerheden, men udelukkende lufthavnens regularitet.