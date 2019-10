Nitter om indkøb: Det er en historisk dag

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 02. oktober 2019 - 11:53

Med indkøbet at to nye Airbus H225-helikoptere sender Air Greenland et stærkt signal til den danske stat om, at flyselskabet har tænkt sig at vinde det kommende SAR-udbud, som vil sikre arbejdspladser og indtjening til det grønlandske samfund.

Den nuværende SAR-kontrakt udløber ved udgangen af 2020, og et nyt udbud ventes at skulle forhandles på plads inden for det næste halve år.

- Det er en historisk dag. Vi har i lang tid haft et ønske om at udskifte vore gamle S-61-helikoptere. Nu investerer vi i helikoptere, der kan flyve i snevejr og mørke, fordi helikopterne er udstyret med det mest moderne udstyr, der findes, siger Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Attraktiv pris

Der er tale om to brugte helikoptere, der imidlertid betegnes som nye, da de kun har haft 25 og 240 flyvetimer på bagen. Helikopterne har den tidligere ejer haft svær ved at skaffe opgaver til, og derfor blev prisen yderst attraktiv.

- Prisen ligger i omegnen af et par hundrede millioner kroner, oplyser Jacob Nitter Sørensen.

LÆS OGSÅ: Air Greenland køber nye SAR-helikoptere

Tilbage i 2012 indkøbte Air Greenland to helikoptere af samme type i forventning om at skulle tjene penge på at servicere olieindustrien. Det eventyr blev aldrig realiseret, og flyselskabet måtte sælge helikopterne. Dengang var indkøbsprisen i omegnen af 400 millioner kroner, og siden da er helikoptertypen blevet opgraderet teknisk.

Har I råd til at købe helikopterne, da I netop har købt Staten og SAS ud af Air Greenland?

- Indkøbet indgår i den strategiplan, der blev lagt i forbindelse med købet af Statens og SAS’ aktier. Prisen holder sig inden for de rammer, der blev udstukket i forbindelse med den omstillingsplan, hvor vi er i gang med at forny vor flyflåde, oplyser Jacob Nitter Sørensen, der gerne vil rose bestyrelsen, der har været en god sparringspartner for direktionen, og som i sidste ende sætter hånden på kogepladen og træffer beslutningen om helikopterkøbet.

Bliver købet fejret med kage i Air Greenland?

- Nej. Ikke i dag. Vi vil vente, indtil vi har fået SAR-kontrakten i hus. Man skal jo ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, lyder det fra direktøren.

Står i Polen

Hvis SAR-kontrakten – mod forventning – ikke vindes, så er planen, at man vil sælge helikopterne.

- Vi har imidlertid købt dem til en meget attraktiv pris, så et eventuelt tab vil efter min bedste overbevisning være minimal, siger Jacob Nitter Sørensen.

Helikopterne står i Polen og skal leveres i juni 2020.

- Til den tid har vi så et halvt år til at oplære piloter, mekanikere og andet personel i at håndtere det nye materiel. Naturligvis under forudsætning af, at vi til den tid ved, at vi har vundet SAR-kontrakten, oplyser direktøren.