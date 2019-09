Nitter om afgiftsmodel: Det er en ommer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. september 2019 - 11:49

Det er næppe flykundernes kop te, at det nu bliver dyrere at flyve med Air Greenland. Air Greenlands topchef Jacob Nitter Sørensen ærgrer sig også over den nye takstmodel, som modarbejder selskabets muligheder for at udnytte flykapaciteten bedst muligt.

Ekstraregning på 17 mio. kr.

Air Greenlands topchef Jacob Nitter Sørensen er kritisk over for Mittarfeqarfiits nye takstmodel, som på et år samlet set øger billetpriserne med 17 millioner kroner, hvilket flypassagerne ender med at betale.

Mittarfeqarfiit oplyste i forbindelse med takstændringerne, at ”modellen som danner grundlaget for det nye takst- og betalingsregulativ, er indtægtsneutral for Mittarfeqarfiit, men der er indlagt en regulering af taksterne på 4,9 procent”.

Samtidig har Mittarfeqarfiit sløjfet takstforskellen på, om man flyver om vinteren eller sommeren og indført en og samme takst. Tidligere var afgiften højere om sommeren, hvor Air Greenland har langt de fleste passagerer. Desuden er udenrigstaksten blevet reduceret.

Går ud over vinterkunderne

- I forenklet form betyder det, at vore vinterkunder, som typisk er grønlænderne selv, kommer til at betale en langt større regning end tidligere. Hvorimod vore udenlandske sommerturister slipper billigere, siger Jacob Nitter Sørensen, der samtidig peget på, at modellen modarbejder flyselskabets fokus på at få udnyttet de tomme flysæder i lavsæsonen.

- Vi har arbejdet benhårdt på at få flere flypassagerer i lavsæsonen, så vores kapacitet udnyttes bedst muligt. Med højere afgifter i vintersæsonen vil det påvirke efterspørgslen negativt, forklarer Jacob Nitter Sørensen. Et priseksempel viser, at de grønlandske afgifter på indenrigsflyvningen med en enkelt mellemlanding stiger med 55 procent i forhold til de kendte takster i dag.

Ikke hørt

Air Greenland har ikke haft mulighed for at kommentere den nye takstmodel, før den pludselig blev lanceret den 12. juli med virkning fra årsskiftet.

- Mittarfeqarfiit har øjensynligt haft travlt med at få den nye takstmodel på plads. Jeg håber imidlertid, at vi kan få modellen ændret, så den ikke spænder ben for vores fokus på at få udnyttet vores flykapacitet i lavsæsonen, forklarer Air Greenland-direktøren.

I forhold til turismestrategien modarbejder den nye takstmodel også intentionerne om at få flere turister lokket til Grønland i lavsæsonen, hvor fly, hoteller og restauranter har rigeligt med plads til turister.

Komplekst indenrigssystem

- Vi har et komplekst indenrigssystem, som nu bliver skævvredet om vinteren. Jeg håber, at der er forståelse for, at det vil blive lavet om, lyder opråbet fra Jacob Nitter Sørensen til Mittarfeqarfiit.

Priseksempler – afgifter i alt:

En returbillet til København fra en by på vestkysten (en mellemlanding):

Sommer: 40 kr. billigere

Vinter: 145 kr. dyrere

En returbillet internt i Grønland med en mellemlanding:

Sommer: 66 kroner dyrere

Vinter: 220 kroner dyrere

En returbillet Island:

Sommer: 106 kr. billigere

Vinter: 75 kr. billigere