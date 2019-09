Det bliver dyrere at flyve fra nytår

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. september 2019 - 11:18

Den 12. juli meddelte Mittarfeqarfiit, at man havde gennemført simplere og pristalsregulerede takster, der skulle gælde fra det nye år.

Air Greenland, som er Mittarfeqarfiits største kunde, har siden haft travlt med at lave en konsekvensberegning på, hvad det koster flyselskabet og i sidste ende dets kunder.

Regning til kunderne

Nu kan Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen over for Sermitsiaq.AG løfte sløret for, hvad beregningerne er endt med.

- Selve passagerafgiften vil udløse en ekstraregning på 11,7 millioner kroner med et passagergrundlag, der er udregnet fra juni 2019 og et år tilbage, oplyser Air Greenlands direktør.

- Passagerafgiften optræder særskilt på flybilletten. Men vi bliver også ramt af en ekstraomkostning på fem millioner kroner, når det gælder start- og åbningsafgifter, oplyser han.

Jacob Nitter Sørensen oplyser, at kunderne er de eneste til at betale regningen, som er udløst af et investeringsbehov hos Mittarfeqarfiit, hvis materiel er i kritisk tilstand.

Priseksempel

Helt konkret vil en returbillet fra Nuuk til København fra 1. januar stige med 145 kroner, som dækker over de forhøjede skatter og afgifter. Air Greenlands del af billetprisen er uændret.

Langt værre er det eksempelvis for beboere i Upernavik og Paamiut, som har en ekstra indenrigs-mellemlanding. Her vil det komme til at koste 365 kroner ekstra for en returrejse til København.

Den nye takstmodel

Forklaringen på prisforskellen er, at Mittarfeqarfiit har sænket afgiften på selve Atlantflyvningen, men hævet afgiften på indenrigsflyvningerne. Det er sket samtidig med, at man nu kun opererer med én afgiftsmodel, der er gældende hele året i modsætning til tidligere, hvor afgifterne var lavere, når man fløj uden for højsæsonen og højere i sommerperioden.

Læs også: Nitter om ny afgiftsmodel: Det er en ommer

Taktstændringerne hos Mittarfeqarfiit, der nu lander som en ekstraomkostning for flypassagererne, er godkendt af Naalakkersuisut.