Nick Nielsen vil stille op til Folketinget

Walter Turnowsky Tirsdag, 26. februar 2019 - 07:18

Nick Nielsen har efter denne artikels offentliggørelse dementeret, at han stiller op. Læs om det her.

Nick Nielsen agter at opstille til Folketinget for Inuit Ataqatigiit. Det fremgår af et lidt kryptisk opslag på facebook.

Under overskriften 'Folketinget' skriver han blandt andet, at man altid vil tænke på politik, når man først engang har prøvet det, samt at han ofte tænker på Folketinget.

I forvejen har IA's nuværende medlem af Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen meddelt, at hun stiller op.

Nick Nielsen var naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og ligestilling under Aleqa Hammond - dengang som Siumutter. Da skandalen om Aleqa Hammons misbrug af offentlige midler brød løs, var Nick Nielsen med til at trække tæppet væk under hende. Sammen med Jens-Erik Kierkegaard (S) og det to daværende Atasutter, Steen Lynge og Siverth K. Heilmann trak han sig fra Naalakkersuisut.

Kort visit i Folketinget

Ved det efterfølgende formandsvalg i Siumut stillede Nick Nielsen op, men måtte sande, at hans opbakning i partiet var beskeden. Han fik kun to stemmer mod 44 til Kim Kielsen.

Skulle Nick Nielsen blive valgt, så vil Christiansborgs gange ikke være ganske fremmede for ham.

I december 2014 rykkede han ind i Folketinget, som suppleant for Doris J. Jensen, som Kim Kielsen hentede til Nuuk som naalakkersuisoq for sundhed og nordiske anliggender.

Men Nick Nielsens karriere i Folketinget skulle kunne vare to måneder. Under en debat i Folketinget kom han for skade at sige, at naalakkersuisut havde kendt til problemerne med servicekontrakten på Pituffik. Den bemærkning faldt Kim Kielsen for brystet, og han krævede, at Nick Nielsen trak den tilbage. Da dette ikke skete, blev Doris Jakobsen Jensen bedt om at genindtræde i Folketinget, hvilket reelt var en fyring af Nick Nielsen.

Skift til IA

Få måneder senere forlod Nick Nielsen Siumut og meldte sig ind i Inuit Ataqatigiit.

Ved seneste kommunalvalg stillede han op for IA i Kommuneqarfik Sermersooq, men blev ikke valgt ind.

Den ingeniør-uddannede Nick Nielsen arbejder i dag som direktør for anlæg, miljø & infrastruktur i Avannaata Kommunia.

Han er derudover kendt som entusiastisk bjergbestiger, og har blandt andet besteget Mount Everest.