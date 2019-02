Nick Nielsen dementerer: Stiller ikke op til Folketinget

Walter Turnowsky Tirsdag, 26. februar 2019 - 08:21

Nick Nielsen skriver i en kommentar til en tidligere artikel, at han ikke stiller op til Folketinget. Sermitsiaq.AG har dermed fejllæst et tidligere op slag fra ham.

I sit første opslag skrev Nick Nielsen under overskriften 'Folketinget' blandt andet, at man altid vil tænke på politik, når man først engang har prøvet det, samt at han ofte tænker på Folketinget.

Men dette skal ikke læses som, at han stiller op, men blot han følger med, skriver han i kommentaren.

- Som tidligere politiker, så ser jeg frem til kommende valg. Ser debat i fjernsynet, og jeg tænker - hvornår sker det? Som politisk interesseret, så er valg meget spændende at følge med i - man tænker på det.Det svare måske lidt til interesse for fodbold, ex. Champions League, hvis der er en forstående kamp som man har interesse for, så tænker man, og glæder sig til kampen.

- Jeg har det på samme måde med den kommende valg, og det er, det eneste jeg luftede på min update.

- Så det passer ikke, at jeg vil stille op. Men, jeg må indrømme, at det er tiltalende.

- Mit job er bare ikke kompatibelt med politisk interesse, derfor er jeg ikke politisk aktiv. Man må vælge, karriere er mit valg.

- Man skal også være realistisk, jeg er stille op flere gange - jeg er aldrig blevet valgt. Derfor stiller jeg ikke op igen selvom jeg synes det er spændende og tiltalende.

- Men du kan tro, at jeg glæder mig, og tænker på kommende valg. Der er alledere godt gang i debatter i fjernsynet.

