Netbutik med dagligvarer har succes

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 27. april 2020 - 09:29

Under udbruddet af coronavirus er der sket en stor stigning i antallet af borgere i Nuuk, der køber deres dagligvarer på nettet.

Det har netbutikken af dagligvarer, Jajja.gl, mærket.

- Vi har under krisen fået nye kunder hver eneste dag, siden det hele startede. Vi har haft meget travlt, hvor vi har været nødt til at stoppe for udbringning af mad fra restauranter midlertidigt, da vi har lagt fokus på at sælge vores egne varer. Vi måtte tage den besluning, hvis vi skulle kunne følge med, fortæller ejer Taitsiannguaq Tróndheim til Sermitsiaq.AG.

Jajja.gl, der har otte medarbejdere, overvejer at følge den stigende efterspørgsel og udvide antallet af medarbejderne.

- Vi har leveret de helt basale dagligvarer som brød, yoghurt og mælk til vores kunder. Men vi har været ekstra opmærksomme på hygiejnen, hvor vi helt undgår kropskontakt med kunderne. Vi ligger som reelt poserne ved dørene, når vi leverer, fremhæver han.

- I lørdags åbnede byen mere op efter lukkeperioden. Frygter du, at I vil miste kunder?

- Nej, det gør jeg ikke. Vi glæder selvfølgelig over, at byen åbner gradvis op, og vi har allerede vidst, det vil ske. Coronasituationen vil jo ikke vare for evigt. Og vi har jo fået flere kunder og kendskabet til os er blevet større, lyder det fra Taitsiannguaq Tróndheim.