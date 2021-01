Neqi vil slagte moskus igen

Merete Lindstrøm Fredag, 08. januar 2021 - 10:31

Neqi A/S vil genåbne slagteriet i Kangerlussuaq i forbindelse med vinterjagten på moskusokser, som starter den 25. januar til og med den 23. februar.

Derfor kan Neqi A/S til efteråret tilbyde moskuskød til frysediskene i Grønlands butikker, så forbrugerne får mulighed for at sætte tænderne i det gode grønlandske moskuskød.

- Vi er hos Neqi meget glade for, at vi til sommer igen kan tilbyde moskuskød til de grønlandske forbrugere. Det er en vigtig del af vores identitet som virksomhed, hvilket også ses af at vi har en moskusokse i vores logo. Og vi håber at dette kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed, siger direktør i Neqi A/S, Ole Vestergaard.

Der har ikke været et godkendt slagteri til moskus i landet siden Lilleholm lukkede ned for produktionen i Kangerlussuaq i 2017. Det har betydet at Brugseni og Pisiffik ikke har kunne sælge kødet i deres butikker, fordi der er særlige fødevarerregler for slagtning til kommercielt salg.

Slagteriets genåbning har mange vindere

Med slagteriets åbning vil der være beskæftigelse til 11 medarbejdere i fangstperioden. Seks erfarne folk fra Narsaq samt fem lokalt ansatte som er ansat i samarbejde med Majoriaq i Qeqqata Kommunia.

Derudover vil de indhandlede dyr betyde beskæftigelse på slagteriet i Narsaq i sommerperioden – forventeligt omkring 5.000 arbejdstimer, oplyser Neqi.

Og så vil fangerne få mulighed for at indhandle kødet på et dyrlægekontrolleret slagteri, hvor de sikres en fair pris for kødet udover at de også kan sælge skindet. Prisen er aftalt med KNAPK til 37,50 kroner pr. kilo.

Lang tørke

Neqi A/S har ikke været involveret i slagteriet i Kangerlussuaq siden januar 2016 hvor Lilleholm Food overtog moskusslagteriet.

Men slagterieventyret blev kort for Lilleholm. Moskusslagteriet gav underskud, og virksomheden kunne ikke blive enige med Naalakkersuisut om det nødvendige driftstilskud.

Det betød at virksomheden allerede i 2017 undlod at sætte produktionen i gang, og det har den ikke været siden.

Torsdag den 18. December 2019 blev drømmen om et grønlandsk moskuseventyr for virksomheden definitivt knust, da retten i Grønland holdt den afsluttende såkaldte skiftesamling over Selskabet af 22. marts 2018 ApS – tidligere kendt som Lilleholm.