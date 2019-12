Punktum: Moskusdrømmen brast

Jesper Hansen Mandag, 23. december 2019 - 07:49

Torsdag den 18. december blev drømmen om et grønlandsk moskuseventyr definitivt knust, da retten i Grønland holdt den afsluttende såkaldte skiftesamling over Selskabet af 22. marts 2018 ApS – tidligere kendt som Lilleholm.

Det begyndte ellers så godt tilbage i 2012, hvor iværksætteren Jens Møller startede Lilleholm Food i Maniitsoq. Virksomheden skulle producere både traditionelle grønlandske fødevarer og nye produkter som grønlandske snacks, 5-dages pakker til familier, moskus-spareribs til fest og moskuspizzaer til hverdag.

Lilleholm Food voksede hurtigt til 25 medarbejdere og tre år senere – i 2015 – investerede Greenland Venture i selskabet med en ejerandel på 40 procent. I januar 2016 overtog Lilleholm Food moskusslagteriet i Kangerlussuaq – og nu skulle moskuskødet for alvor ud i den grønlandske detailhandel.

Moskusslagteriet gav underskud

Desværre knækkede filmen, for moskusslagteriet gav underskud, og Lilleholm Food kunne ikke blive enig med Naalakkersuisut om det nødvendige driftstilskud. I årsregnskabet for 2016 hedder det, at Lilleholm ”har afslået Selvstyrets tilbud om produktionsstøtte for 2017, idet støtten efter selskabets vurdering ikke er tilstrækkelig til at dække det kalkulerede underskud ved denne produktion. (…) Resultatet for 2016 har medført, at selskabet har tabt sin egenkapital, og at likviditeten er meget anstrengt.”

I regnskabet kan man også læse, at virksomheden forsøgte at reducere gælden ved at afhænde produktionsstederne og en bolig i Maniitsoq. Operationen lykkede ikke. Den 25. maj 2018 trådte direktion og bestyrelse tilbage - og konkursbehandlingen gik i gang. Den konkursbehandling, der sluttede torsdag den 19. december i Retten i Grønland, hvor der blev endelig lukket og slukket for moskuseventyret med en udbetaling på 11,41 procent til kreditorerne.

Moskuspizza og -frankfurtere

Mens Lilleholm Food producerede, var der fuld gang i udviklingen af nye produkter, blandt andet i samarbejde med Pisiffik, der i oktober 2015 kunne præsentere kunderne for moskuspizza, moskus-grillpølser og moskus-frankfurtere.

Moskusprodukterne har også haft politisk bevågenhed. I januar i år oplyste Jens Napätók (PN) i forbindelse med et §37-spørgsmål:

- Efterspørgslen på moskuskød er stor. Tidligere har Brugseni kunnet sælge op til 200 hele dyr om året.

Inatsisartut-medlemmet ville derfor vide, om Naalakkersuisut var i forhandlinger med ejerne af moskusslagteriet.

Der kom ikke nogle konkrete politiske tiltag ud af Napätóks spørgsmål - og på det tidspunkt var konkursbehandlingen af Lilleholm Food allerede i fuld gang.