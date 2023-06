Naturinstituttet mangler midler til optælling af rensdyr

Jensine Berthelsen Mandag, 26. juni 2023 - 09:48

Årets rensdyrjagtsæson er fastlagt til samme periode som sidste år, men det er ikke på baggrund af en anbefaling fra Naturinstituttet, da de ikke har fremlagt en ny rådgivning til rensdyrjagt. Grunden er, at der ikke har været optælling af rensdyrene siden 2018/2019 og der derfor ikke foreligger en ny bestandsvurdering.

- Vi har brug for 1 til 1,5 millioner kroner for hver gang vi skal tælle rensdyr, og vi er derfor afhængige af ekstraordinære midler for at kunne tælle rensdyrene, fortæller afdelingsleder for pattedyr og fugle, Fernando Ugarte overfor Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Naturinstituttet ville gerne tælle rensdyrene og se på deres helbredstilstand med jævne mellemrum og helst oftere end 10 år ad gangen, for jo længere tid der går mellem tællingerne, jo større usikkerhed vil der være for vores viden om rensdyr. Men vi har været nødt til at spare, forklarer afdelingschef for pattedyr og fugle, Fernando Ugarte til Sermitsiaq.AG.

Der kan være for mange rensdyr

På trods af manglende midler, er det vigtigt for naturinstituttet at genbemande rensdyrekspertstillingen, altså stillingen som terrestrisk økolog.

Vedkommende bliver ansat den 1. juli og skal have fokus på rensdyr i sit arbejde, hvor arbejdet bl.a. indeholder forberedelse og udførelse af feltarbejde, samarbejde med lokale fangere, dataanalyser, formulering af rådgivningsdokumenter og udarbejdelse af videnskabelige artikler.

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr Region 2, 3 og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. oktober. Fangst af køer med kalve er kun tilladt i Region 3 og Region 4. Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 30. september. Fangst af køer med kalve er forbudt. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december. Fangst af køer med kalve er forbudt. Samtlige regioner: Fangst af rensdyrtyre, der under brunsttiden i oktober kan lugte, er med formålet god jagtskik forbudt i hele oktober-måned.

Uden at have valide faktuelle og videnskabeligt dokumenteret grundlag, frygter Ugarte at der på et tidspunkt kan være for mange rensdyr i forhold til, hvad naturen kan bære i store landområder.

- Vores sidste optælling er sket i 2018/2019. Vi har ikke planer om at tælle igen i 2024, men vil diskutere med vores kommende rensdyrforsker mulighed og behov for fremtidige tællinger.

Tilbagemeldinger fra fangere og jægere, der har været på rensdyrjagt, er mangelfulde, og dermed mister vi mulighed for at få god information.

Det giver en usikkerhed, men med hvad vi ved umiddelbart, kan der være risiko for at der er for store bestande, og når der er for store bestande, er der risiko for at dyrene enten mangler føde eller også har øget risiko for at smitte hinanden med parasitter.