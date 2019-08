Naturbrand: Fokus på at redde hytter

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 13:17

Brandfolk fra Avannaata Kommunia, Qeqertalik Kommune og Qeqqata Kommunia samt frivillige fra Sisimiut kæmper fortsat på at inddæmme den voldsomme naturbrand ved Kangerluarsuk Tulleq (Første Fjord).

- De har på nuværende tidspunkt fokus på at bekæmpe branden, så ilden ikke når hytterne. Hytteejerne øst for elven Utaap Kuua, som er tættest på brandstedet, har fået besked om at fjerne brandbare materialer som gas, benzin, diesel. Ligeledes anmodes hytteejerne lige vest for elven om for en sikkerhedsskyld fjerne brandbart materialer, hedder det i en pressemeddelelse fra Qeqqata Kommunia.

LÆS OGSÅ: Naturbrand: Hjælpen kommer i dag

Samtidig er brandfolk og materiel fra Beredskabsstyrelsen i Danmark på vej til Grønland. Deres første opgave bliver det at etablere en standsningslinje for at forhindre branden i at brede sig yderligere.

- Til stor glæde for Qeqqata Kommunia og beredskabet, har Naalakkersuisut godkendt beredskabskommissionens anbefaling om at bede om hjælp fra Danmark, og i den sammenhæng kommer der 38 brandfolk fra Beredskabsstyrelsen Danmark her til Sisimiut ved 17-18-tiden i dag. De vil tage ind til brandstedet ved Kangerluarsuk Tulleq, for at bekæmpe naturbranden og laver brandbælter så ilden ikke spreder sig over Utaap Kuua - elven mod vest.

- Borgmester Malik Berthelsen og beredskabschef Ole Kreutzmann vil samtidigt gerne takke alle virksomheder, borgere i Sisimiut for den store hjælp alle yder for at hjælpe til med bekæmpelse af branden.

- Der er virksomheder, som har doneret mad og drikkevarer, og stiller båd, pumper og andet udstyr til rådighed. Ligeledes er borgerne i Sisimiut kommet med drikkevarer, kager og andet. Der er etableret madmor, som står med madlavning for brandfolkene.

- Der vil fortsat være behov for madordning når beredskabsstyrelsen med 38 mand kommer herop, som vi håber at madordning vil fortsætte og at virksomheder ligeledes stiller logistik til rådighed for levering af madvarer til Første Fjord.

Opdateret kl 14.26 med olysning om, at der kommer 38 brandmænd og ikke 37, som departementet oprindeligt havde oplyst.