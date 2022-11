Nanook vil bryde tabuet: Vi skal lære at tale om det

Merete Lindstrøm Tirsdag, 22. november 2022 - 11:11

Med en ny sang gør brødrene Elsner et forsøg på at gøre op med tabuet omkring selvmord og på at skabe lys i mørket, når børn og unge kæmper med livet.

Om sangen Projektet er støttet af Sermeqpuljen og Icecap Explore og er udarbejdet i samarbejde med Paarisa (Tusaannga) og Majoriaq Tasiilaq. Musikken er produceret i Atlantic Studio under Atlantic Music med producer Theodor Kapnas fra Færøerne. Musikvideoen er produceret af Bolt Lamar, mens Naleraq Lights har lavet lys på produktionen.

Christian Elsner fortæller til Sermitsiaq.AG, at sangen er meget personlig og, at den har været længe undervejs.

- Jeg har selv haft selvmord tæt på livet flere gange. Både i min barndom i Nanortalik, som ung og nu som voksen, hvor jeg har mistet tætte venner.

Det er en tur til Tasiilaq, der for alvor har sparket gang i ideen om at skrive om et af de sværeste emner at tale om her i landet.

- Vi har rejst rundt i landet og spillet koncerter på kysten, hvor vi også har holdt workshops for børn og unge. Det rammer hårdt, når vi snakker med de unge, som fortæller om deres egne erfaringer med selvmord og sorg.

Man skal lære at tale om sorgen

Men det er ikke alle steder, man taler om det, og det er en del af problemet, mener Christian Elsner. Han fortæller, at bandet flere gange er ankommet til steder kort tid efter, der er sket et selvmord.

Christian og Frederik på tur til Tasiilaq Jens Plov

- De voksne bad os om ikke at snakke om det, fordi de var bange for at det ville ”smitte” andre unge. Men det er jo netop det, at man tiger det ihjel, der er en del af problemet. Hvis man ikke må snakke om det, bliver det svære at håndtere. Når det er tabu, lærer man ikke at snakke om det og søge hjælp. Det vil vi gerne gøre op med. Det skal ikke være tabu. Så rykker vi os ikke, siger Christian Elsner.

Med den nye sang forsøger Nanook også at fortælle, at de hårde perioder i livet ikke varer ved. At der altid er håb.

- Udfordringer er en del af livet og er til for at gøre os stærkere som mennesker. Det kan være svært at se og tro på i situationen, men man må ikke miste håbet og man skal stole på sit liv, også i svære tider, siger Christian Elsner.

Det må aldrig være løsningen

Sangen fortæller også om, hvor stor en sorg det efterlader hos de pårørende til en person, der vælger selvmord som slutning på livet.

- Det er vigtigt, at man som ung forstår konsekvenserne af at tage sit eget liv, og hvor mange det berører. Det burde aldrig nogensinde anses som en udvej.

Christian og Frederik mener, at bandet som musikere, der er i kontakt med de unge og samrtidigt er et forbillede for mange har et ansvar for at gøre en indsats.

- Vi ved godt, at vi ikke kan løse problemet alene, men vi vil gerne gøre vores del, når vi har muligheden for det.

Nanook vil på deres næste turné her i landet bruge mere tid hvert sted, de besøger for at komme mere i kontakt med børn og unge med workshops og andre arrangementer.

Se musikvideoen her: