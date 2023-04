Naleraq om udkast: Det er et dødfødt barn

Kassaaluk Kristensen, Merete Lindstrøm Lørdag, 29. april 2023 - 11:51

På Siumuts kontorer og partigang er der festligheder i anledning af præsentationen og overdragelsen af det første udkast af Grønlands første måske kommende forfatning.

- Med det første udkast af en forfatning tager vi det første spæde skridt mod selvstændigheden. Nu er næste skridt debatter og diskussioner i samfundet og politisk om udkastets indhold, siger formanden for Siumut, Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

En forfatningskommission og et udkast til en forfatning er Siumuts hjertebarn. Derfor har Siumut fejret dagen og husket de medlemmer, som ikke længere er iblandt os:

- Vi har mange medlemmer, som ikke længere er iblandt os, men som har arbejdet hårdt for det her. Dem husker vi selvfølgelig i dag, siger formanden.

En ommer

Hos Naleraq er der ikke de store træk på smilebåndet:

- Jeg har læst, det har været en svær fødsel. Jeg vil vælge at sige, det har været et dødfødt barn, fordi man er startet forkert. Man har sat politikere i spidsen for noget, de ikke skulle have været stået i spidsen for, siger Naleraq-formand Pele Broberg og fortsætter:

- Man burde have sat nogen, der har forstand på det, til at lave et udkast, som vi så kunne forholde os til politisk bagefter. Så havde vi sparet fem år og 30 millioner kroner, siger han.

Han mener også, hele processen med forfatningsarbejdet er klassisk populisme fra de to store partier.

- Efter den debat der lige har været i Inatsisartutsalen torsdag, virker det til at der ikke er helt fælles fodslag i forhold til, om man ønsker selvstændighed. Den mest konkrete afvisning var fra IA, som siger at de kun vil være med til selvstændighed, hvis ikke det går ud over vores levestandard.

Et godt fundament for debat

Formand for IA, Múte B. Egede, understreger overfor Sermitsiaq.AG, at næste skridt handler om at befolkningen og Inatsisartut som er initiativtageren til forfatningens tilblivelse, skal tage stilling til udkastets indhold.

- Så længe jeg sidder som formand for naalakkersuisut, så vil jeg være med til at sikre, at det her forfatningsudkast ikke ender i en skuffe, men at det bliver grundlag for den videre færd mod selvstændighed.

Under en ceremoniel begivenhed i Ilisimartusarfik blev udkastet til en forfatning med 49 paragraffer præsenteret.

Rodebutik afsluttet

Forfatningskommissionens arbejde har nærmest igennem alle årene været en varm kartoffel, som nogle partier har kritiseret.

- Det har ikke været let arbejde. Det har været noget af en rodebutik, og endelig er det afsluttet. Nu glæder vi os til at nærlæse hele indholdet, og dernæst diskutere og komme med forslag til kompromisløsninger, siger formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Han påpeger, at den ceremonielle begivenhed er gået henover næsen på dem, det handler om. Nemlig befolkningen:

- Der har været meget postyr omkring udkast til forfatning, men det har befolkningen ikke vist synderlig interesse til. Undersøgelser viser, at vælgerne går mest op i bedre forhold til børn og bedre boliger. Så det bliver spændende, hvordan vi tager fat om diskussionen om udkastet, siger Jens-Frederik Nielsen.

Atassut har også været en af de skarpe kritikere af arbejdsmåden for udkastet af forfatningen.

- Selvfølgelig er vores meninger forskellige, og vi har været kritiske omkring den måde, forfatningskommissionen arbejdede. Men nu har de præsenteret udkastet, og nu må vi rent politisk finde frem til de emner, som vi kan enes om og finde kompromistøjet frem, siger formand Aqqalu Jerimiassen.

Fodfæste i grundloven

Han håber, at man har lært noget af arbejdet med forfatningen, så lignende kommissioner fremadrettet kan klares med færre midler og med mindre udskriftning og rod, som det har været tilfældet.

- Arbejdet har været ekstremt langstrakt, og jeg kan nu konstatere, at det endelig er færdigt. Da flertallet i Inatsisartut bakker op om det arbejde, må vi i vores parti håbe, at det bliver en gevinst for samfundet. Vi er åbne for samarbejde om det, siger Aqqalu Jerimiassen.

Siumut glæder sig over det kommende arbejde med udkastet af Grønlands måske kommende Grundlov.

- Selvfølgelig er der en del, som kommissionen ikke har taget en beslutning om. Nu skal vi politisk og i samfundet finde fælles fodslag, så vi kan sammen kan gå mod et selvstændigt land. Jeg glæder mig til de kommende debatter, siger Erik Jensen (S).