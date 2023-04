Borgere i Nuuk: Svært at tage stilling til en forfatning

Kassaaluk Kristensen Fredag, 28. april 2023 - 15:12

Folk i Nuuks gader er glade. Der er godt vejr, weekenden står for døren, og april måned er slut så foråret er slået rigtigt igennem og det er lønningsdag.

Det er, hvad de fleste borgere svarer, når Sermitsiaq.AG spørger, hvad der er specielt i dag den 28. april.

Oplysningen om, at forfatningskommissionens arbejde bliver overdraget til Inatsisartut og offentligheden vækker overraskelse hos borgerne:

Kassaaluk Kristensen

- Jeg har ikke fulgt så meget med i deres arbejde. Især fordi jeg oplever, at der ikke har været så meget borgerinddragelse i kommissionens arbejde. Jeg håber, at borgernes input er taget med, selvom jeg ikke har så store forhåbninger. Vi kan altid stemme om selvstændighed i morgen, hvis vi vil. Og jeg mener, at vi kan arbejde med forfatningen efter en eventuel afstemning, der er så meget andet, politikere kan arbejde for i dag, siger Hanseeraq Jonathansen.

En ud af seks kender til dagen

Blandt de borgere, der bliver spurgt ind til, hvad der sker på dagen er Nis Andreasen, der netop er flyttet til Grønland med sin familie for en måned siden. Han erkender, at han ikke kender så meget til arbejdet i forfatningskommissionen, men er oplyst om, hvad dag det er i dag:

Kassaaluk Kristensen

- I dag bliver udkast til forfatningen præsenteret. Jeg håber, at der har været mange grønlændere involveret i det, og at mange mennesker er blevet spurgt om deres mening i forhold til en forfatning.

Han mener, at der fortsat er behov for at snakke om Grønland og Danmarks fælles historie:

- Jeg synes, Grønland skal gøre det, som Grønland synes er det bedste for landet. Jeg synes også, at Danmark skal gøre det, som Danmark synes er bedst for relationen til Grønland. Jeg ville ønske, at Danmark kunne gøre en større indsats for at snakke om vores fælles historie, for der er fortsat behov for at italesætte den, også i denne proces, siger Nis Andreasen.

Bid ikke hovedet af

Flere af de borgere, som Sermitsiaq.AG spørger om, hvad en forfatning i Grønland vil betyde for Grønland, har endnu ikke dannet sig en mening om emnet:

Kassaaluk Kristensen

- Jeg synes, at dagen er helt almindelig, det er fredag og måneden er ved at være slut, siger Jakob Schmidt.

- I dag er også dagen, hvor forfatningskommissionens udkast bliver præsenteret. Hvad synes du om en forfatning i Grønland?

- Jeg synes, at det har været længe undervejs, men jeg synes også, at det er på sin plads at der bliver lavet sådan en. Jeg håber, at det videre arbejde i politikken vil blive gjort ordentligt, og at politikerne ikke bider hinandens hoveder af undervejs. Arbejdet skal være grundigt, siger Jakob Schmidt.

For eller imod – ingen mening

De borgere, som Sermitsiaq.AG kommer i kontakt med oplyser alle, at de ikke har fulgt med i kommissionens arbejde.

LÆS OGSÅ: Her er Grønlands første forfatning

Mens overdragelsesceremonien i Ilisimatusarfik er rørende for politikere og andre tilstedeværende, går dagens gang fortsat uforstyrret i Nuuks gader:

Kassaaluk Kristensen

- Jeg har ikke fulgt så meget med, og jeg har endnu ikke dannet mig en mening om en forfatning eller om selvstændighed. Det er et spørgsmål, der endnu ikke optager mig, siger Johanne Enoksen.

Kassaaluk Kristensen

- Jeg har ikke tænkt så meget på forfatningskommissionens arbejde, og derfor kom jeg i tvivl, da du spurgte, hvad dag det er i dag. Jeg synes da, at en forfatning for Grønland kan være godt, men jeg har ikke dannet mig et overblik over indholdet, og har heller ikke fulgt med i arbejdet, siger Marianne Frederiksen.

En af borgerne håber dog på, at en forfatning for Grønland vil betyde bedre velfærd for borgerne:

Kassaaluk Kristensen

- Jeg håber, at velfærdssystemet vil følge med, når vi bliver selvstændige under en forfatning. Vi er mange, der ikke er tilfreds med myndighedernes sagsbehandling for eksempel, og det er det, der fylder mest for mig lige nu, da jeg stadig venter på at få tilkendt en førtidspension. Jeg håber, at de næste generationer vil have bedre vilkår, også under en forfatning og under et selvstændigt land, siger Karoline Rasmussen.