Naleraq vil fastholde 1500 meter i Qaqortoq

Endnu engang er Naleraq ude på skrammer med deres koalitionspartner. Og endnu engang handler det om lufthavnsprojekterne. Naleraq er nemlig ikke klar til at forkorte banen i Qaqortoq, sådan som en ny rapport lægger op til, og sådan som Naalakkersuisoq for Infrastruktur Naaja Nathanielsen (IA) taler varmt for.

I 2018 da lufthavnspakken skulle vedtages, foreslog partiet ellers kortere banelængder stik imod deres daværende partner Siumuts politiske mål med lufthavnspakkerne.

Dengang endte det med, at Nalaraq forlod koalitionen, da Danmark trådte til, og Kielsen indgik aftale om medfinansiering fra staten.

Naaja Nathanielsen er varm på 1199

I en ny rapport om de samfundsøkonomiske konsekvenser af lufthavnen i Qaqortoq fremgår det, at en kortere bane vil være en bedre økonomisk løsning.

Men IA´s koalitionspartner Naleraq er ikke med på den ide, selvom det var deres egen for få år siden.

- Vi er meget glade for, at vi nu har fået endegyldigt slået fast at en bane på 1199 meter er en bedre løsning for samfundsøkonomien, siger Napaattooq.

Men det betyder alligevel ikke, at partiet bakker op om en løsning med en kortere bane.

- Vi har hele tiden sagt, at 1199 meter er det klogeste valg i Qaqortoq, men hvis den bane skal være kortere, end det der er lovet under valget, så skal der også kigges på Nuuk og Ilulissat, siger Jens Napaattooq til Sermitsiaq.AG

- Det her er jo bare endnu engang, at man vil nedprioritere Sydgrønland, siger Napaattooq.

Pengene skal findes i landskassen

1199 meter bane vil koste omkring 3-400 millioner kroner mindre at anlægge. Hvis man fastholder 1500 meter skal der findes omkring én milliard.

Handler det her ikke om at gøre det, der er bedst for samfundsøkonomien?

- Man har jo kunne finde 900 millioner kroner ekstra til de andre lufthavne uden at blinke, så det er ikke rimeligt, at Qaqortoq skal snydes for en bane på 1500 meter, som er blevet lovet.

De 900 millioner til de andre lufthavne kan Naalakkersuisut gå ud og låne, mens Qaqortoq skal finansieres med penge fra landskassen, fordi lufthavnen i syd ikke vil være rentabel og dermed ikke kan finansieres med låneoptag.

Har ikke talt med IA om rapporten

Er I klar til at nedprioritere på andre områder som for eksempel uddannelse, sundhed eller socialområdet for at lave 1500 meter bane?

- Vi har endnu ikke været i dialog med vores koalitionspartner, men vi er villige til at forhandle om de penge, der skal findes.

Napaattooq håber, at de kommende forhandlinger kan føre til en fælles holdning i koalitionen. Det undrer ham, at Naaja Nathanielsen allerede har meldt ud i medierne før rapporten er vendt i koalitionen.

- Vi har ikke talt med vores koalitionspartner. Naaja Nathanielsen har meldt ud gennem pressen, hvad hun mener om rapporten. Vi ved ikke, om det er IA´s holdning eller kun hendes. Vi har kigget på rapporten, og på den baggrund kommer vi med vores mening. Så er det op til forhandlingerne, om vi kan finde en løsning.