Naleraq har 30 kandidater til Inatsisartut

redaktionen Onsdag, 17. marts 2021 - 16:57

Naleraq stiller op med 30 kandidater til Inatsisartut, som valgnævnet har godkendt i dag, onsdag.

Christian P. Jerimiassen, som er kendt for at være modstander af forlængelsen af Nuuks lufthavn til 2.200 meter, stiller op til Inatsisartut for partiet. Han er tidligere talsmand af protestgruppe mod lufthavnsforlængelsen, som i stedet ville gerne have, at lufthavnen skulle være 2810 meter og bygges på Angisunnguaq, en ø beliggende cirka otte kilometer uden for Nuuk.

- Jeg skal understrege, at jeg ikke er længere er medlem af protestgruppen, da der ikke skal være politisk indflydelse i gruppen. Og jeg er på helt linje med Naleraqs politik om, at lufthavnen i Nuuk bør forlænges med 1.199 meter i stedet for 2.200 meter. Og det vil jeg kæmpe for, hvis jeg bliver valgt ind i Inatsisartut, siger Christian P. Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Træk nødbremsen

Han mener ligesom partiet, at projektet er alt for dyrt for befolkningen, og stiller sig kritisk over, at eksempelvis telekunder skal betale for lufthavnsudvidelser.

- Og der er nu ekstraregning på 900 millioner kroner til udvidelsen af lufthavnen i Nuuk. Der er stadig mulighed for at trække nødbremsen i det nuværende projekt, og midlerne kan i stedet bruges til boligbyggerier, udvikling af folkeskolen og meget mere.

- Der kan stadig ske undersøgelse af, hvor lang landingsbanen skal være i fremtiden, hvis vi nu først bygger den til 1.199 meter. Men selvfølgelig, som turistoperatør ville det være ønskeligt, at der skal være direkte forbindelse mellem Nuuk og København, men vi må være realistiske, og på nuværende tidspunkt er den alt for dyr, lyder det fra Christian P. Jerimiassen.

Se samtlige kandidater fra Naleraq her:

Mette Arqe-Hammeken

Aggu Bentzen

Ovinnguaq Berthelsen

Pele Broberg

Marius Didriksen

Hans Enoksen

Anthon Frederiksen

Aqqaluk Heilmann

Jørgen Jeremiassen

Christian P. Jerimiassen

Jonas Jessen

Finn Karlsen

Ole Karl Kreutzmann

Anesofie Kristiansen

Aqqa Inuk Lange

Ungaaq Lundblad

Jens M. Lyberth

Ulrik Lyberth

Vilhelm Lyberth

Lars-Brian Lynge

Odin Maratse

Therkel Mathiassen

Jens Napaattooq

Emanuel Nûko

Karl Olsen

Karl Peter Olsen

Paneeraq Olsen

Johan Rosbach

Aputsiaq Semionsen

Jens Simonsen

