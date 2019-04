Næsten hver fjerde kvinde under 24 år har haft selvmordstanker

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. april 2019 - 11:54

Folkesundheden i Grønland er blevet undersøgt af Statens Institut for Folkesundhed, hvor mental sundhed også var en del af fokuspunkterne.

LÆS OGSÅ: Folkesundhed: Færre daglige rygere men flere svært overvægtige

I alle aldersgrupper havde flere kvinder end mænd tænkt på selvmord inden for det seneste år, konkluderer undersøgelsen. Men knap en fjerdedel af de yngre kvinder på 15-24-årige har haft selvmordstanker.

Andel af kvinder med selvmordstanker

15-24-årige: 22%

24-34-årige: 13%

35-59-årige: 9,7%

+60-årige: 3,9%

Hos mændende er tallene lavere i forhold til kvinderne.

Andel af mænd med selvmordstanker

15-24-årige: 11%

24-34-årige: 7,5%

35-59-årige: 3,3%

+60-årige: 0,8%

Og det er ikke kun i selvmordstanker, kvinderne topper i de dystre tal.

Flest kvinder end mænd har også forsøgt at begå selvmord inden for det seneste år.

- Det var især de unge kvinder fra 15-24 år, der havde forsøgt at tage deres eget liv inden for det seneste år (13%). Blandt de yngste mænd havde 5,3% forsøgt at tage deres eget liv inden for det seneste år, fremgår det af rapporten.

Sammenhæng til barndommen

Undesøgelsen har forholdt selvmordstanker og selvmordsforsøg med belastende forhold i barndommen.

Alkoholproblemer i hjemmet, vold i hjemmet og især udsættelse for seksuelle overgreb som barn eller ung viser sig at være forbundet med en høj forekomst af selvmordstanker.

- Blandt de 515 deltagere, der hverken havde oplevet alkoholproblemer i barndomshjemmet eller været udsat for overgreb, havde 10% haft selvmordstanker på et eller andet tidspunkt i livet sammenlignet med 46% af de 172, der havde været udsat for begge belastninger, konkluderer undersøgelsen blandt andet.

Du kan downloade og læse hele rapporten ved at klikke her.