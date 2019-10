Naalakkersuisut: Udvalg sætter landets økonomi på spil

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 09:56

Det er kommet som et chok for Naalakkersuisut, at Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i fuld enighed i fredags pludselig krævede, at veterinær- og fødevareområdet skal hjemtages om et år. Udvalget mener, at konsekvenserne ved at hjemtage området er belyst tilstrækkeligt.

Store konsekvenser

- Såfremt Inatsisartut vedtager forslaget om fuld hjemtagelse, vil det være på et uoplyst grundlag, med potentielt uoverskueligt store konsekvenser for Grønlands eksport af fødevarer- og fiskeriprodukter, og dermed for hele landets økonomi, skriver Naalakkersuisoq for Fiskeri-, Fangt- og Landbrug Jens Immanuelsen i et svarnotat til udvalgets betænkning. Svarnotatet vil Jens Immanuelsen fremlægge i Inatsisartut-salen i dag, hvor 2. behandlingen af beslutningsforslaget skal ske.

- En komplet hjemtagelse af fødevare- og veterinærområdet omfatter ikke kun en ændring af love og myndighedsstruktur, men også en udvikling og rekruttering af faglige kompetencer, samt tilførsel af menneskelige og økonomiske ressourcer, ressourcer og kompetencer, som på nuværende tidspunkt ikke er til rådighed, forklarer Jens Immanuelsen.

Nyt ændringsforslag

Jens Immanuelsen forsøger imidlertid at imødekomme udvalgets ønske om at få processen med at hjemtage området speedet op.

Naalakkersuisut har nemlig valgt at komme med et ændringsforslag til beslutningsforslaget, hvor Naalakkersuisut pålægges at komme med en redegørelse om overtagelse af det fulde fødevare- og veterinærområde.

Redegørelsen skal ”indeholde et forslag til en plan for gradvis hjemtagelse af ansvarsområder fra Staten”. I denne sætning er veterinær- og fødevareområdet dog ikke nævnt med et ord.

Kielsens åbningstale

Det står i kontrast til det ambitionsniveau, som Kim Kielsen fremlagde, da dette års efterårssamling blev åbnet.

Da Kim Kielsen, formanden for Naalakkersuisut, holdt sin åbningstale til efterårssamlingen sagde han blandt andet:

- Vi må arbejde henimod, at hele veterinærmyndigheden gradvist overgår til Grønland. Da vi også skal være forberedt på lovgivningsarbejdet, agter vi fra Naalakkersuisut at fremsætte et lovforslag til Inatsisartut.

Har mistet tålmodigheden

Sermitsiaq.AG erfarer, at nogle udvalgsmedlemmer har mistet tålmodigheden, når de hører et fra Kim Kielsen og noget andet fra naalakkersuisoq, der alene signalerer vilje til, at der skal laves en ny redegørelse, der blandt andet skal afdække de økonomiske konsekvenser.