Enigt udvalg: Hjemtag fødevareområdet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. oktober 2019 - 10:52

Naalakkersuisut er bekymret for at hjemtage veterinær- og fødevareområdet, før man har det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser. Det fremgår af et svarnotat fra Naalakkersuisut til førstebehandlingen.

Bekymringen deles dog ikke af udvalgsmedlemmerne i Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget, der i en betænkning forud for beslutningsforslagets andenbehandling skriver følgende:

Tilstrækkelig viden

- Det er samlet set udvalgets konklusion, at der allerede nu foreligger tilstrækkelig viden om fødevare- og veterinærområdet herunder om de økonomiske og administrative konsekvenser til, at Naalakkersuisut kan hjemtage hele fødevare- og veterinærområdet på det foreliggende grundlag, skriver udvalget og fortsætter:

- Det er udvalgets opfattelse, at hjemtagelsen ikke skal forsinkes yderligere ved at afvente yderligere redegørelser, og et enigt udvalg stiller på baggrund heraf følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at hjemtage det fulde veterinær- og fødevareområde til EM 2020.

Andenbehandling tirsdag

Samtlige partier er repræsenteret i udvalget dog med undtagelse af Samarbejdspartiet og Nunbatta Qitornai, der hver har et medlem i landstinget.

Medlemmerne i udvalget, der nu går stik imod Naalakkersuisut er: Henrik Fleischer og Jens Danielsen fra Siumut, Aqaluaq B. Egede og Múte B. Egede fra IA, Siverth K. Heilmann, Atassut, Hans Enoksen, Partii Naleraq, og Steen Lynge fra Demokraterne.

Beslutningsforslaget skal andenbehandles i Inatsisartut-salen i morgen tirsdag.