Naalakkersuisut: Der skal regnes på vandkraft-forslag

Tre medlemmer af Inatsisartut har stillet forslag om, at Naalakkersuisut skal udvide vandkraftværket i Tasiilaq.

Forslaget er sat på forårssamlingen, men Naalakkersuisut har et bestemt forbehold for projektet.

De beregninger, som Nukissiofiit har lavet, viser nemlig, at projektet ikke vil være økonomisk rentabelt, og derfor er Naalakkersuisut afskåret fra at kunne låne penge til projektet ifølge budget- og regnskabsloven.

Vil koste 55 millioner kroner

Det skriver naalakkersuisoq for energi, Kalistat Lund (IA), i et svarnotat, som er blevet offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside.

Ifølge naalakkersuisut vil projektet koste 55 millioner kroner, og hvis ikke der må lånes, skal alle pengene findes på finansloven.

Naalakkersuisoq har derfor fremsat i et ændringsforslag, der skal sikre, at der laves en samfundsøkonomisk konsekvensberegning af projektet.

Beregningen skal så danne grundlag for den videre proces.

Naalakkersuisoq anerkender, at en udvidelse af værket vil give flere af byens borgere mulighed for at få grønenergi, og at det vil åbne for nogle erhvervsmuligheder, som ikke er mulige med den nuværende kapacitet.