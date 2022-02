Vandkraft-projekt kræver flere analyser

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. februar 2022 - 13:02

Sidste år bevilgede Inatsisartut 18,1 millioner kroner, så Nukissiorfiit kunne tage fat på et projekt med at etablere et mindre vandkraftværk i Kulusuk.

Kulusuk var sammen med Narsarmijit vurderet som de mest lovende vandkraft-projekter ud af 16 særligt undersøgte lokationer for mindre vandkraftværker.

Projektet i Kulusuk kan dog vise sig mere vanskelig end først antaget. I et svar til Siumuts Lars Poulsen oplyser Nukissiorfiit, at der i Kulusuk er beskrevet to forskellige muligheder for et vandkraftværk:

Ikke nok vand

- Det første er en Run-off-river løsning, hvor der bruges vand fra elven, der løber ned mod Kulusuk. Den anden er en boret løsning, hvor der bores op til sø 202.

Der er dog desværre ikke vand nok til den første løsning:

- Amerikanske konsulenter anbefalede den første løsning med Run-off-river, hvorfor der i foråret 2021 blev udført vandføringsmålinger. Disse viste desværre, at vandmængden i elven ikke var tilstrækkelig til andet end sommerforsyning, skriver Nukissiorfiit.

Ifølge Nukissiorfiit er der også usikkerhed om den anden mulighed:

Usikkerhed om fjeldkvalitet

- Den anden løsning, hvor der bores op til sø 202 vil sandsynligvis kunne forsyne både lufthavnsområdet og Kulusuk hele året. Udfordringen ved denne løsning er, at der skal bores op i søbunden, hvor der er vandtryk.

- Ligeledes er der usikkerhed om, hvorvidt fjeldkvaliteten er god nok til boring. Derfor blev der i efteråret 2021 udført en ovedladisk geoteknisk undersøgelse, til vurdering af fjeldkvaliteten. Desværre kunne der ikke drages en konklusion heraf, skriver Nukissiorfiit, der nu planlægger at lave flere undersøgelser i løbet sommeren 2022.