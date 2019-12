Naalakkersuisut: Lovhul lukkes fra nytår

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. december 2019 - 13:40

Handicaptalsmanden har i sin første rejserapport sendt en opfordring til politikerne om, at et lovgivningsmæssigt hul, der går ud over personer med handicap, når de fylder 60, bliver lukket.

Det viser sig imidlertid, at Inatsisartut-politikerne allerede har taget hånd om problemet.

For god ordens skyld

I en pressemeddelelse oplyser Naalakkersuisut følgende:

- For god ordens skyld skal det præciseres, at det i henhold til den nye lov om støtte til personer med handicap er muligt for alle borgere med handicap – uanset alder – at modtage støtte efter loven.

Og videre:

Uanset alder…

- ”Denne Inatsisartutlov finder anvendelse for personer med handicap uanset alder, som har bopæl i Grønland.” (Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, §6), oplyser Naalakkersuisut.

Loven blev vedtaget af Inatsisartut den 12. juni 2019 og træder i kraft den 1. januar 2020.