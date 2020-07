Naalakkersuisut: Ingen besparelser på udsatte børn - tværtimod

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. juli 2020 - 08:16

Siden december har Naalakkersuisut afsat i alt 31 millioner kroner til indsatser målrettet arbejdet med udsatte børn og unge, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Det er faldet flere politikere for brystet, at Naalakkersuisut vil bruge en særlig driftsreserve-konto til at inddæmme et merforbrug hos Fiskerikommissionen på 1 million kroner. Kontoen er ifølge Finansloven for 2020 målrettet omsorgssvigtede børn i Tasiilaq og resten af landet samt nødhjælp og etablering af et forskningshub.

Forklaringen

Naalakkersuisut forklarer:

- Driftsreserven er ikke længere relevant for bevillingen til udsatte børn, idet den allerede er udmøntet, og med en større bevilling end de 7,5 mio. kr., der er afsat på driftsreserven. Naalakkersuisut fik nemlig i december 2019 godkendt en bevilling på 20 mio. kr. til arbejdet med udsatte børn og unge. Disse 20 mio. kr. blev afsat i forlængelse af, at Folketinget bevilgede 80 mio. kr. til området. De blev dermed bevilget, efter finansloven for 2020 var blevet vedtaget.

De resterende 11 millioner kroner er afsat til et nationalt sagsbehandlingssystem på socialområdet. Denne bevilling blev godkendt den 5. juni, oplyser Naalakkersuisut.