Naalakkersuisut udskyder byggeri af kollegier i Nuuk

På grund af de høje omkostninger ved at opføre standardkollegier, har Naalakkersuisut besluttet at trække sig fra udbudsprocessen for et kollegiebyggeri i Nuuk.

Det betyder, at anden del af et kollegiebyggeri i Grønlands største uddannelsesby, Nuuk, bliver forsinket med op til tre år, oplyser Naalakkersuisut på deres hjemmeside.

- Det er ærgerligt, at vi ikke er kommet i mål med forhandlingerne om opførelse af Standardkollegier Etape 2 i Nuuk. Selvom der er tale om en samfundsvigtige opgave, har den endelige kvadratmeterpris været for høj til, at vi som offentlig bygherre vil kunne forsvare at acceptere den, siger Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen (S).

Behov for kollegier

Kollegierne er udbudt som led i det såkaldte Etape 2 af projektet ”Standardkollegier”. Projektet skal sikre et tilstrækkeligt antal kollegieboliger i de fem primære uddannelsesbyer Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Projektet indbefatter i alt 16 nye kollegiebygninger i de fem byer, og byggerier i de tre nordligste byer er allerede igangsat.

Standardkollegieprojektet Etape 2 i Nuuk havde til formål at imødekomme det fremtidige kollegiebehov, ved at øge kollegiekapaciteten i Nuuk med 174 sengepladser. Naalakkersuisut forventer, at behovet for kollegiepladser kan dækkes ved fortsat at leje lejligheder til brug for studerende, indtil Etape 1 kollegieprojektet bliver færdig i hovedstaden.

Nødløsning på plads

- Selvom det ærgrer mig, at vi har måtte annullere udbuddet i Nuuk, så er det tilfredsstillende, at det er lykkedes os at finde en midlertidig løsning på kollegiebehovet i Nuuk, frem mod et eventuelt genudbud. Det er min forhåbning, at det i forbindelse med genudbuddet vil være muligt at komme i mål med et mere tilfredsstillende resultat, siger Naalakkersuisoq for uddannelse, Aqqaluaq B. Egede (IA).

Inatsisartuts Finans og Skatteudvalg har den 13. juni godkendt Naalakkersuisuts anmodning om udmøntning til opførelse af Standardkollegie Etape 2 i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq.