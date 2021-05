God start for byggerier af kollegier

Redaktionen Mandag, 17. maj 2021 - 14:13

Så er der godt gang i byggerierne af kollegier i de fem uddannelsesbyer, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

I de tre nordligste uddannelsesbyer, Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut er der allerede igangsat et nedrivningsarbejde af ældre kollegier, der skal erstattes af nye kollegier. I Nuuk og Qaqortoq er der etableret arbejdspladser, hvor udsprængningsarbejder pågår.

Det meddeler departement for uddannelse og departement for boliger i en fælles pressemeddelelse.

- Det er vigtigt med gode fysiske rammer om den studerende, så der kan gives ro til det faglige. Men et kollegie er ikke bare et sted at bo. Det er også et fællesskabe, der kan give støtte og tryghed. Det er derfor glædeligt, at byggerier nu er startet, udtaler Naalakkersuisoq for boliger, Naaja Nathanielsen.

- Det er med stor glæde og forhåbning at vores lands studerende nu kan se frem til nye kollegietyper, der er tilpasset de studerendes behov, for eksempel studerende med børn, unge, studerende der netop er flyttet hjemmefra, eller kollektive kollegier, siger Naalakkersuisoq for uddannelse, Peter P. Olsen.

Første kollegier færdig næste år

Naalakkersuisut har planer om at bygge kollegier med i alt 528 sengepladser fordelt over 16 kollegier i de fem uddannelsesbyer.

De første to kollegier, der forventes færdigbygget og ibrugtaget efteråret 2022 i Qaqortoq. I Sisimiut forventes de tre kollegier at blive færdigbygget og ibrugtaget i 2024.

Sådan ser planer ud: