Naalakkersuisut skifter ud i boligselskab

På tirsdagens generalforsamling i det selvstyreejede boligselskab Illuut indsatte Naalakkersuisut to nye medlemmer af bestyrelsen.

Jørgen Aqe Møller og Nikolaj Henry Jakob Ezekiassen trådte ud af bestyrelsen, og i stedet blev Marie Fleischer og Malene Rosing valgt ind.

Udskiftningen blev ikke begrundet af Naalakkersuisuts repræsentant på generalforsamlingen, men bestyrelsen går fra udelukkende at bestå af mænd - Steffen Ulrich Lynge er formand og Finn Olesen tidligere næstformand - til nu at have ligevægt mellem kønene.

Dermed lever bestyrelsessammensætningen op til ligestillingsloven, der har bestemte målsætninger for fordelingen mellem kønnene i de selvstyreejede selskaber.

Manglende interesse for renoveringsopgaver

På generalforsamlingen blev selskabets regnskab også præsenteret. Omsætningen endte på 70 millioner kroner, og resultatet på 17 millioner kroner.

14 millioner kroner blev hensat til renoveringer af Illuuts boliger, mens cirka 4 millioner kroner blev videreført til næste års regnskab.

På generalforsamlingen fremhævede direktør Torben Pauls, at man ikke havde fået gennemført alle de forventede renoveringsprojekter i 2020 på grund af manglende bud fra interesserede håndværkere på opgaverne.

Derudover havde Illuut heller ikke solgt så mange lejligheder som forventet. Lejerne bliver nemlig boende i lejlighederne, og så har Illuut ikke mulighed for at sælge dem.

Behov for personaleboliger øges

I årsrapporten fremhæves det også, at lejere fortsat benytter muligheden for at konvertere en personalebolig til en lejebolig på almindelige betingelser.

Det øger behovet for flere personaleboliger, vurderer Illuut.

Ved udgangen af 2020 ejer Illuut 747 boliger, der hovedsageligt udlejes som personaleboliger til ansatte i Selvstyret og Staten.